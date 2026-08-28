Компания Лава представила смартфон Болд Н4 Lite всего за 85 долларов

Рынок доступных гаджетов для повседневных задач пополнился еще одним бюджетным устройством. Как сообщает издание иксбт.ком, компания Лава представила новый смартфон Болд Н4 Lite, стремясь предложить пользователям удобное и надежное средство связи. Устройство ориентировано на покупателей, которые предпочитают звонки, обмен сообщениями и работу с базовыми приложениями, привлекая внимание своей ценой и прочностью. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Официальные продажи нового смартфона запланированы на 3 сентября текущего года. Его стартовая цена составляет всего 85 долларов США. Это делает его привлекательным выбором для тех, кто хочет иметь современное средство связи, но не желает тратить большие суммы.

Технические возможности и производительность

Устройство оснащено 6,56-дюймовым ЛКД-дисплеем с разрешением 960×540 пикселей. В центре смартфона установлен восьмиядерный процессор Унисок 9863А, выполненный по 28-нм техпроцессу. Данная аппаратная база обеспечивает достаточно стабильную работу при выполнении повседневных задач.

Объем оперативной памяти составляет 3 GB, однако благодаря современной технологии виртуального расширения этот показатель можно увеличить до 6 GB. Также для хранения файлов и приложений пользователя предусмотрено 32 GB постоянной памяти. Если этого объема недостаточно, имеется возможность расширения с помощью карты памяти микроСД.

Камера, автономность и защита

Что касается фотовозможностей, смартфон оснащен основной камерой на 8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп, которые подходят для простых повседневных снимков и видеозвонков. Одной из сильных сторон устройства является емкий аккумулятор на 5000 mAh. Однако, чтобы сохранить низкую цену, мощность зарядки ограничена 10 В.

В качестве программного обеспечения выбрана экономичная и оптимизированная система Android 16 Го Эдитион. Для обеспечения безопасности на боковой грани корпуса установлен сканер отпечатков пальцев. Также важной особенностью, редко встречающейся в бюджетных устройствах, является защита корпуса по военному стандарту МИЛ-СТД-810Х, что придает пользователям дополнительную уверенность.