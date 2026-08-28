«Реал» делает сенсационный шаг: «Королевский клуб» подписал контракт с Формулой-1!

·0·Спорт
«Реал» делает сенсационный шаг: «Королевский клуб» подписал контракт с Формулой-1!

«Реал Мадрид», считающийся самым влиятельным футбольным клубом мира, установил стратегическое партнерство с вершиной автоспортивного мира — Формулой-1. Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, «Королевский клуб» официально получил статус главного спонсора Гран-при Испании Формулы-1.

Эта историческая гонка пройдет 11–13 сентября на новой и современной трассе «Мадрид», специально построенной недалеко от столицы Испании.

Будут задействованы современная инфраструктура и легенды «Реала»

Заключенное соглашение включает в себя не только рекламное и брендовое сотрудничество, но и масштабную логистическую и организационную интеграцию:

  • Использование инфраструктуры: В течение гоночной недели спортивный комплекс «Реал Мадрида» и часть клубной инфраструктуры будут полностью задействованы для повышения организационных и производственных мощностей новой трассы;

  • Звезда и легенды клуба в центре внимания: Организаторы планируют участие всемирно известных легенд, ветеранов и нынешних звездных представителей «Реала» в официальных и шоу-мероприятиях в рамках Гран-при. Ожидается, что это станет большим спортивным праздником как для любителей автогонок, так и для поклонников футбола.

Мадридское дерби перенеслось на трассу Формулы-1?

Гран-при Испании становится уникальной глобальной спортивной платформой, объединяющей два главных футбольных бренда Мадрида на одной арене:

  • «Атлетико» также в проекте: Напомним, в ноябре 2025 года еще один гранд столицы — клуб «Атлетико Мадрид» — также стал официальным партнером этого Гран-при;

  • Мадрид — мировой спортивный центр: Участие двух топ-клубов города в партнерстве с гоночным соревнованием еще больше повысит авторитет Мадрида на мировой туристической и международной спортивной арене.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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