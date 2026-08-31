Мировая звезда Сара Брайтман выступила на празднике независимости Узбекистана

28 августа в Новом Ташкенте прошло масштабное праздничное мероприятие по случаю 35-летия независимости Узбекистана. В нем приняла участие знаменитая британская сопрано Сара Брайтман.

В рамках торжественной концертной программы Сара Брайтман исполнила свои известные произведения «Time to Say Goodbye» и «A Question of Honour». Ее выступление стало одним из самых ярких моментов праздничного вечера.

Сара Брайтман, уникальным образом сочетающая классическую и современную музыку, известна во всем мире своим неповторимым голосом сопрано и многолетней деятельностью на музыкальной сцене.

В мероприятии также приняли участие итальянский тенор Алессандро Сафина и испанский тенор Хосе Каррерас. Праздничная программа была обогащена 3D-проекциями, световыми эффектами, шоу роботов и дронов.

Торжественный вечер завершился грандиозным шоу с участием сотен дронов в небе над Новым Ташкентом.