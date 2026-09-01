Король Болливуда Шахрукх Кхан может приехать в Узбекистан

·65·Культура
Король Болливуда Шахрукх Кхан может приехать в Узбекистан

Знаменитый болливудский актер Шахрукх Кхан может посетить Узбекистан. Об этом сообщил министр культуры Озодбек Назарбеков в ходе церемонии подписания документов, прошедшей в резиденции Куксарой в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Узбекистан.

По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры с Шахрукхом Кханом и известным индийским продюсером Караном Джохаром. Узбекистанская сторона предложила актеру приехать в нашу страну, встретиться с молодыми кинематографистами и провести для них мастер-классы.

Также были высказаны предложения об организации масштабного концерта с участием Шахрукха Кхана.

Однако окончательное соглашение по этому вопросу пока не достигнуто. Назарбеков подчеркнул, что интерес к Шахрукху Кхану в Узбекистане очень высок, отметив, что его ждет народ от мала до велика.

Министр добавил, что если переговоры завершатся успешно и будет достигнута конкретная договоренность, об этом будет объявлено официально.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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