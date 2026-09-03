Кумуш Закирова начала свой день рождения с тайного подарка (видео)

·2·Культура
Кумуш Закирова начала свой день рождения с тайного подарка (видео)

Актриса Кумуш Закирова сегодня, 3 сентября, встречает свое 25-летие. В честь дня рождения она опубликовала видео на своей странице в Instagram, рассказав поклонникам о неожиданном подарке.

По словам актрисы, ровно в полночь (в 00:00) курьерская служба доставила ей загадочный подарок. Кумуш вышла на улицу, не зная, от кого и что именно это за подарок.

Там ее ждали огромный букет красных роз и воздушные шары в форме красного сердца. На подарке была надпись на английском языке: «Welcome to my life, my wife».

Кумуш Закирова оставила к этому видео подпись: «С днем рождения».

Поклонники актрисы также поздравили ее в комментариях с днем рождения и выразили свои искренние пожелания.

Мы тоже поздравляем Кумуш Закирову с 25-летием и желаем ей крепкого здоровья, семейного счастья, творческих высот и огромных успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что Кумуш Закирова родилась 3 сентября 2001 года. За свою карьеру она исполнила различные роли в ряде фильмов, сериалов, а также в клипах.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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