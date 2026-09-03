Nvidia представила платформу RTX Spark для рынка Виндовс-ПК

Компания Nvidia официально анонсировала новую платформу RTX Spark для Виндовс-ПК, готовясь выйти на рынок потребительских процессоров. Согласно данным Иксбт.ком, первые ноутбуки и настольные компьютеры на базе этой архитектуры поступят в продажу в октябре 2026 года, и ожидается, что ведущие мировые бренды представят свои устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

За новой платформой стоят такие технологические гиганты, как Acer, ASUS, Dell, Гигабйте, HP, Lenovo, МСИ и Microsoft. Эти компании планируют вывести на рынок устройства в различных форм-факторах, работающие на базе однокристальной системы Nvidia Н1Кс, что может привести к значительным изменениям в экосистеме Windows.

Технические возможности процессора Н1Кс

Однокристальная система Nvidia Н1Кс объединяет Арм-процессор Граке, передовую встроенную графику Blackwell RTX и высокоскоростную унифицированную память. Система будет представлена в двух основных конфигурациях, предлагая покупателям широкий выбор.

Старшая версия будет оснащена 20-ядерным процессором Граке и графическим процессором Blackwell с 6144 ядрами КУДА. Для сравнения, этот показатель равен количеству ядер настольной видеокарты GeForce RTX 5070. Унифицированная память устройств в этой конфигурации составит от 24 до 128 GB, она будет использоваться как в ноутбуках, так и в компактных настольных ПК.

Младшая версия получит 18 процессорных ядер и GPU с 5120 ядрами КУДА. По количеству вычислительных блоков этот показатель превосходит даже настольную модель RTX 5060 Ти. Объем памяти этой версии составит от 24 до 32 GB, и на начальном этапе она будет предназначена только для ноутбуков.

Потенциал в играх и искусственном интеллекте

Для геймеров Nvidia обещает частоту 100 кадров в секунду в разрешении 1440п с использованием трассировки лучей (рай тракинг) и технологий DLSS. Платформа полностью поддерживает новейшие технологии масштабирования и генерации кадров от NVIDIA, такие как DLSS 5, DLSS 4.5 Рай Реконструктион и Мулти Frame Generation.

Особое внимание уделено возможностям искусственного интеллекта. Благодаря унифицированной памяти топовые системы со 128 GB могут запускать ИИ-агентов, работающих с моделями до 120 миллиардов параметров и контекстом до 1 миллиона токенов. Также поддерживается полный программный стек NVIDIA AI.

Для создателей контента важным преимуществом станет аппаратное ускорение видео 4:2:2, а также возможность работы с 3Д-сценами объемом до 90 GB с помощью ОптиКс и аппаратной трассировки лучей. Производители смогут выпускать ноутбуки RTX Spark толщиной от 14 миллиметров, при этом Nvidia гарантирует автономность на целый рабочий день. Точные цены на устройства пока не объявлены.