Nvidia представила платформу RTX Spark для рынка Виндовс-ПК

·15·Технологии
Nvidia представила платформу RTX Spark для рынка Виндовс-ПК

Компания Nvidia официально анонсировала новую платформу RTX Spark для Виндовс-ПК, готовясь выйти на рынок потребительских процессоров. Согласно данным Иксбт.ком, первые ноутбуки и настольные компьютеры на базе этой архитектуры поступят в продажу в октябре 2026 года, и ожидается, что ведущие мировые бренды представят свои устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

За новой платформой стоят такие технологические гиганты, как Acer, ASUS, Dell, Гигабйте, HP, Lenovo, МСИ и Microsoft. Эти компании планируют вывести на рынок устройства в различных форм-факторах, работающие на базе однокристальной системы Nvidia Н1Кс, что может привести к значительным изменениям в экосистеме Windows.

Технические возможности процессора Н1Кс

Однокристальная система Nvidia Н1Кс объединяет Арм-процессор Граке, передовую встроенную графику Blackwell RTX и высокоскоростную унифицированную память. Система будет представлена в двух основных конфигурациях, предлагая покупателям широкий выбор.

Старшая версия будет оснащена 20-ядерным процессором Граке и графическим процессором Blackwell с 6144 ядрами КУДА. Для сравнения, этот показатель равен количеству ядер настольной видеокарты GeForce RTX 5070. Унифицированная память устройств в этой конфигурации составит от 24 до 128 GB, она будет использоваться как в ноутбуках, так и в компактных настольных ПК.

Младшая версия получит 18 процессорных ядер и GPU с 5120 ядрами КУДА. По количеству вычислительных блоков этот показатель превосходит даже настольную модель RTX 5060 Ти. Объем памяти этой версии составит от 24 до 32 GB, и на начальном этапе она будет предназначена только для ноутбуков.

Потенциал в играх и искусственном интеллекте

Для геймеров Nvidia обещает частоту 100 кадров в секунду в разрешении 1440п с использованием трассировки лучей (рай тракинг) и технологий DLSS. Платформа полностью поддерживает новейшие технологии масштабирования и генерации кадров от NVIDIA, такие как DLSS 5, DLSS 4.5 Рай Реконструктион и Мулти Frame Generation.

Особое внимание уделено возможностям искусственного интеллекта. Благодаря унифицированной памяти топовые системы со 128 GB могут запускать ИИ-агентов, работающих с моделями до 120 миллиардов параметров и контекстом до 1 миллиона токенов. Также поддерживается полный программный стек NVIDIA AI.

Для создателей контента важным преимуществом станет аппаратное ускорение видео 4:2:2, а также возможность работы с 3Д-сценами объемом до 90 GB с помощью ОптиКс и аппаратной трассировки лучей. Производители смогут выпускать ноутбуки RTX Spark толщиной от 14 миллиметров, при этом Nvidia гарантирует автономность на целый рабочий день. Точные цены на устройства пока не объявлены.

NvidiaRTX SparkПроцессорИскусственный интеллектНоутбуки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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