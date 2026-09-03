Актриса Маржона Мирзаалиева раскрыла своего партнера по новому сериалу (видео)

Актриса Маржона Мирзаалиева, хорошо знакомая зрителям по сериалу «Кодирхон», сообщила, что после 5-летнего перерыва вновь снимается в сериале.

На своей странице в Instagram актриса также раскрыла, кто станет ее партнером в новом сериале под названием «Хаётим сеники» («Жизнь моя — это ты»). Как выяснилось, парой Маржоны в новом проекте станет актер Даврон Аскаров, который также играл с ней в сериале «Кодирхон».

«Для тех, кто после 5-летнего перерыва хотел снова увидеть нас в качестве пары в сериале — до встречи в новом сериале», — написала Маржона Мирзаалиева.

Это сообщение актрисы вызвало большой интерес среди поклонников. Большинство подписчиков выразили радость по поводу того, что увидят Маржону и Даврона в качестве пары в новом проекте, и написали, что они очень подходят друг другу на экране.

Пока точной информации о том, когда именно состоится показ сериала «Хаётим сеники», нет. Создатели сообщили, что проект будет представлен в ближайшее время.

А как вы думаете, насколько Маржона Мирзаалиева и Даврон Аскаров подходят друг другу в качестве пары в новом сериале? Оставьте свое мнение в комментариях.