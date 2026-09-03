Актриса Маржона Мирзаалиева раскрыла своего партнера по новому сериалу (видео)

·0·Культура
Актриса Маржона Мирзаалиева раскрыла своего партнера по новому сериалу (видео)

Актриса Маржона Мирзаалиева, хорошо знакомая зрителям по сериалу «Кодирхон», сообщила, что после 5-летнего перерыва вновь снимается в сериале.

На своей странице в Instagram актриса также раскрыла, кто станет ее партнером в новом сериале под названием «Хаётим сеники» («Жизнь моя — это ты»). Как выяснилось, парой Маржоны в новом проекте станет актер Даврон Аскаров, который также играл с ней в сериале «Кодирхон».

«Для тех, кто после 5-летнего перерыва хотел снова увидеть нас в качестве пары в сериале — до встречи в новом сериале», — написала Маржона Мирзаалиева.

Это сообщение актрисы вызвало большой интерес среди поклонников. Большинство подписчиков выразили радость по поводу того, что увидят Маржону и Даврона в качестве пары в новом проекте, и написали, что они очень подходят друг другу на экране.

Пока точной информации о том, когда именно состоится показ сериала «Хаётим сеники», нет. Создатели сообщили, что проект будет представлен в ближайшее время.

А как вы думаете, насколько Маржона Мирзаалиева и Даврон Аскаров подходят друг другу в качестве пары в новом сериале? Оставьте свое мнение в комментариях.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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