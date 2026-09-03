Синдаров дал неожиданную оценку эмоциям Гукеша...

·1·Спорт
Синдаров дал неожиданную оценку эмоциям Гукеша...

Будная реакция Гукеша Доммараджу, одержавшего победу над Жавохиром Синдаровым на турнире в Варшаве, привлекла внимание шахматного мира. Индийский гроссмейстер не стал скрывать чувств после победы и открыто продемонстрировал свои эмоции.

Спустя время Жавохира попросили прокомментировать такую реакцию соперника. Узбекский шахматист же, вместо того чтобы критиковать действия Гукеша, постарался понять его возможное психологическое состояние.

Как Синдаров объяснил состояние Гукеша?

По мнению Жавохира, после неудачных турниров внешнее давление и критика на сильного шахматиста могут значительно возрасти.

«Если Гукеш проводит неудачный турнир, все начинают говорить о его шахматах всякое разное. Возможно, перед матчем за звание чемпиона ему это было очень нужно, чтобы почувствовать уверенность в себе».

Таким образом, Синдаров оценил бурные эмоции соперника после победы как своеобразную психологическую реакцию.

«Я тоже очень хорошо подготовлен ментально»

Жавохир подчеркнул, что сам он также психологически готов к подобным крупным соревнованиям.

Это считается важнейшим фактором, особенно в шахматах высокого уровня. Ведь борьба между гроссмейстерами требует не только комбинаций на доске, но и устойчивости к давлению, уверенности и эмоциональной стабильности.

По словам Синдарова, он с детства привык к подобной реакции соперников на победы или поражения.

Детское соперничество с Нодирбеком

Жавохир также вспомнил об этом и годы своего детства, прошедшие в соперничестве с Нодирбеком.

«Я вырос на турнирах, где соперники всегда так поступали. В детстве мы очень много играли с Нодирбеком».

Синдаров рассказал, что на чемпионатах Узбекистана их соперничество всегда сопровождалось бурной реакцией на победы и поражения.

«Если он проигрывал — праздновал я, если проигрывал я — радовался он. Поэтому для меня это абсолютно естественное явление».

Почему Синдаров считает эту ситуацию нормальной?

Из ответа Жавохира очевидно, что он не воспринял эмоции Гукеша после победы как личное оскорбление или проявление неуважения.

Напротив, узбекский шахматист видит в такой реакции естественную часть соперничества. Для него в спортивной среде, сформировавшейся с детства, радость оппонента от победы или реакция на поражение были привычным делом.

Главное — ответ на шахматной доске

Позиция Синдарова демонстрирует и важный аспект профессионального спорта: ожесточенная борьба между сильными соперниками может быть отделена от личных отношений.

В партии в Варшаве победу одержал Гукеш и отпраздновал ее на эмоциях. Жавохир же отнесся к этому состоянию соперника с пониманием.

Тем самым ответ Синдарова наглядно показал еще одну сторону противостояния между шахматистами: жесткая борьба за доской, а за ее пределами — понимание чувств оппонента.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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