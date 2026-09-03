Певица Навруза сообщила радостную новость поклонникам (фото)

·42·Культура
Певица Навруза сообщила радостную новость поклонникам (фото)

Певица Навруза Махамаджонова поделилась с поклонниками радостной вестью. На своей странице в Instagram она объявила, что снова станет мамой.

В видеоролике, опубликованном на странице артистки, запечатлено ее интересное положение. Навруза сопроводила видео искренними словами, поделившись долгожданной радостной новостью с фанатами.

«И наконец-то настало время рассказать вам! Вот вам самая лучшая новость. Скоро мы увидимся с нашим ангелом. Осталось совсем немного...» — написала певица.

Для справки, у Наврузы Махамаджоновой есть дочь по имени Солиха. Пол будущего ребенка певицы пока не разглашается.

Услышав радостную новость, подписчики поздравили певицу и оставили в комментариях искренние пожелания. Они пожелали Наврузе благополучно родить и прижать малыша к сердцу.

Поклонники певицы с большой радостью встретили пополнение в ее семье.

Oq ko‘ylak kiygan homilador ayol va uning turmush o‘rtog‘i oq fonda tushirilgan suratlar.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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