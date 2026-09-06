В Украине в офисе Генпрокуратуры обнаружили сейф с долларами

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины опубликовала фотографию сейфа с наличными деньгами, обнаруженного в ходе расследования, проведенного в здании Офиса генерального прокурора. Данный снимок был размещен 5 сентября в Телеграм-канале ведомства.

На фотографии запечатлен металлический сейф высотой около метра. Он оснащен несколькими полками и выдвижным ящиком в нижней части. Внутри сейфа аккуратно сложены стопки стодолларовых купюр старого и нового образцов, причем на изображении видно, что он заполнен наличными примерно наполовину.

Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой накануне задержало руководителя кибердепартамента Офиса генпрокурора Сергея Крапиву.

Утверждается, что его задержание было осуществлено в рамках спецоперации, направленной на разоблачение деятельности преступной организации, связанной с покровительством мошенническим колл-центрам и легализацией незаконных доходов.

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на территории страны действуют около 2 тысяч мошеннических колл-центров. По данным издания, примерно половина из них регулярно платила представителям правоохранительных органов за защиту от проверок и обысков.

Отмечается, что общая сумма подобных незаконных выплат может превышать 24 миллиона долларов в месяц.

В настоящее время по данному факту продолжаются следственные и оперативные мероприятия.