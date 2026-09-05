Фарангиз Абдазова встретила 25-летие вместе с сыном (видео)

Актриса Фарангиз Абдазова сообщила на своей странице в Instagram, что встретила 25-летие. Она отметила, что в этом году празднует день рождения в особенном настроении, и поделилась с поклонниками самой главной и ценной новостью в своей жизни.

Под видео, опубликованным на своей странице, актриса написала: «В этом году мой день рождения особенный. Я больше не просто девушка, я — МАМА. На этот раз в новый возраст я вхожу не одна, а с моим сыном Самиром. Самый прекрасный подарок на мои 25 лет — это ТЫ. Добро пожаловать, мой новый возраст».

Эти искренние слова Фарангиз оставили теплое впечатление у ее поклонников. В комментариях актрису поздравили с днем рождения, пожелав ей и ее ребенку счастья, здоровья и семейного благополучия.

Для актрисы этот день рождения имеет особое значение еще и потому, что он совпал с периодом, когда она познает радость материнства.

Для информации, Фарангиз Абдазова родилась 3 сентября 2001 года. Актриса впервые стала мамой 8 августа, и они назвали сына Самиром. Она замужем за оператором телеканала My5 Сирожиддином Хашимжоновым.