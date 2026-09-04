Адиз Раджабов рассказал, почему скрывает свою личную жизнь (видео)

·29·Культура
Адиз Раджабов рассказал, почему скрывает свою личную жизнь (видео)

Актер Адиз Раджабов в интервью передаче «Шахсий чегара» («Личная граница») рассказал, что не любит говорить о своей семье в интервью или в социальных сетях, а также показывать близких публике.

В ходе беседы актеру задали вопрос: «Нигде нет информации о вашей семье. С чем это связано?»

Адиз Раджабов подчеркнул, что эта ситуация связана с его характером.

«Это связано с моим характером. Прежде всего, мне самому неприятно говорить на эту тему. Я женат, у меня есть дети — думаю, этого вполне достаточно. Если я и хочу привлечь внимание к чему-либо, то только своей работой. Мне не нравится демонстрировать другие стороны своей жизни или говорить о них», — сказал актер.

«Например, я не могу отвечать за других людей. Это мой выбор. Я понимаю, что зрителям интересна тема семьи. Но, слава Богу, зрители тоже это понимают. В комментариях они пишут, что уважают такой мой взгляд», — добавил Адиз Раджабов.

По словам актера, в социальных сетях его тоже часто спрашивают, почему он не показывает семью и не говорит о ней. Однако он связывает это со своими личными убеждениями и характером.

«Бывают вопросы вроде: почему вы не показываете семью, почему о ней не говорите? Это просто мой характер. Мне это не нравится», — отметил актер.

Мнение Адиза Раджабова о том, что он держит семью подальше от публики, и его твердая позиция в этом вопросе были тепло встречены наблюдателями. В комментариях многие пользователи выразили уважение к решению актера и поддержали такое его отношение.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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