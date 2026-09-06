Новый исторический шаг в США: в Сиэтле состоялось торжественное открытие Генерального консульства Узбекистана

В городе Сиэтл (штат Вашингтон), являющемся одним из глобальных технологических и промышленных центров США, официально начало свою работу новое Генеральное консульство Республики Узбекистан. Как отметил советник руководителя Администрации Президента Комил Алламжонов, данное представительство стало первым консульским учреждением нашей страны в Северо-Западном регионе Тихого океана. Торжественная церемония открытия, прошедшая с участием дипломатического корпуса, официальных лиц США и соотечественников, ознаменовалась поднятием государственного флага над новым зданием и праздничным приемом под открытым небом в национальном стиле.

Разрезание красной ленты и историческая миссия: первое представительство в Сиэтле

Новая дипломатическая точка, созданная на западном побережье США, охватывает целый ряд важных задач:

Первый дипломатический центр на Северо-Западе: Новое Генеральное консульство позволит оказывать качественные и оперативные правовые и консульские услуги десяткам тысяч наших соотечественников, проживающих в Вашингтоне, Орегоне и прилегающих штатах;

Церемония символической красной ленты: У дверей Генерального консульства была торжественно разрезана символическая красная лента, давшая старт полноценной деятельности ведомства;

Заявление Комила Алламжонова: Советник руководителя Администрации Президента, комментируя это событие, подчеркнул, что стратегические отношения между Узбекистаном и США выходят на новый этап, а защита интересов соотечественников за рубежом является одним из главных приоритетов государственной политики.

Гордо развевающийся флаг и официальное признание: национальный дух в Сиэтле

Церемония открытия была богата на официальные и торжественные моменты:

Взметнулся вверх Государственный флаг: На специальном флагштоке перед современным зданием консульства был торжественно поднят Государственный флаг Республики Узбекистан, сорвав аплодисменты многочисленных собравшихся соотечественников;

Признание со стороны послом Фурката Сидикова и американской стороны: Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков выступил на мероприятии, отметив перспективы дальнейшего расширения сотрудничества;

Официальный документ штата Вашингтон: В присутствии представителей местных властей и руководства штата дипломатической миссии Узбекистана был торжественно вручен официальный сертификат и поздравительный документ по случаю открытия нового консульства;

Живое исполнение и гимн: Прозвучавшие в ходе мероприятия национальные песни и музыкальные номера затронули патриотические чувства собравшихся.

Плов, приготовленный на небоскребной террасе: праздничный прием, объединивший два народа

Культурная и гастрономическая часть мероприятия также была организована на высшем уровне:

Узбекский плов под небом Сиэтла: На открытой террасе здания, на фоне пейзажа небоскребов города, в специальном огромном казане был приготовлен узбекский национальный плов и пожарены шашлыки;

Восторг американских гостей: Посетившие праздничный стол американские официальные лица, дипломаты и представители деловых кругов высоко оценили уникальные вкусы узбекской кухни и культуру гостеприимства;

Технологический и экономический мост: Появление данного консульства в Сиэтле, где расположены штаб-квартиры таких мировых гигантов, как Boeing, Microsoft и Amazon, послужит удобной площадкой для развития IT- и торговых связей между Узбекистаном и США.

А как вы думаете, какие новые возможности откроет открытие Генерального консульства Узбекистана в Сиэтле — крупном промышленном и IT-центре США — для наших соотечественников в Америке и экономических связей двух государств? Оставляйте свои мысли в комментариях!