В Афганистане 6-летнюю девочку выдали за 60-летнего мужчину за 200 тысяч рупий

В провинции Гильменд в Афганистане стало известно о выдаче 6-летней девочки замуж за 60-летнего мужчину за 200 тысяч пакистанских рупий. Об этом сообщает 8АМ Медиа.

Согласно сообщениям, инцидент произошел в уезде Гармсер. По информации пресс-службы «Талибана» в провинции Гильменд, отец девочки из-за финансовых проблем в семье отдал своего ребенка 60-летнему мужчине и получил взамен 200 тысяч пакистанских рупий. В официальном заявлении также отмечается, что отец страдает наркотической зависимостью.

Позже это дело было передано в суд. По данным представителей «Талибана», суд рассмотрел дело и аннулировал брак 6-летней девочки.

Кроме того, появились сообщения о том, что в уезде Над-Али провинции Гильменд планировалось выдать 8-летнюю девочку замуж за 80-летнего мужчину. Сообщается, что благодаря вмешательству местных властей этот брак был предотвращен до его заключения.

Эти два случая в очередной раз продемонстрировали сохранение проблемы детских и принудительных браков в Афганистане. Международные организации и правозащитники выражают обеспокоенность тем, что царящая в стране нищета и ограниченные возможности для получения образования девочками усиливают риски детских браков.