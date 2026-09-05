Жемчужины Востока покоряют Катар: Саида Мирзиёева открыла уникальные выставки в Дохе

·26·Культура
Жемчужины Востока покоряют Катар: Саида Мирзиёева открыла уникальные выставки в Дохе

Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева и председатель правления музеев Катара шейха Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани приняли участие в торжественном открытии масштабных выставок «Узбекистан: наследие в движении» и «Экташиф Узбекистан», организованных в престижном Музее исламского искусства в Дохе. Данные мероприятия международного уровня стали очередным важным шагом на пути широкой популяризации богатого культурно-исторического наследия Узбекистана среди государств Персидского залива и мировой общественности посредством культурной дипломатии.

«Наследие в движении»: от эпохи Саманидов до империи Тимуридов

Главная экспозиция, развернувшаяся в Музее исламского искусства, поражает посетителей своим историческим охватом и уникальными шедеврами:

  • Синтез коллекций двух стран: В экспозицию вошли бесценные исторические артефакты, собранные из сокровищниц национальных музеев Узбекистана и уникальных коллекций Катара;

  • Череда веков: Выставка охватывает долгий процесс исторического развития, начиная с доисламского периода, эпохи Саманидов и Тимуридов, и вплоть до сегодняшнего дня;

  • Непревзойденные произведения искусства: Посетители выставки имеют возможность вблизи ознакомиться с редкими древностями, отражающими высокую культуру наших предков, изделиями традиционного национального ремесла и шедеврами изящного текстильного искусства.

«Экташиф Узбекистан»: вдохновение катарских мастеров от Самарканда и Бухары

В рамках мероприятия был представлен еще один яркий проект, демонстрирующий двустороннее творческое сотрудничество:

  • Итоги творческой поездки: Начала работу выставка «Экташиф Узбекистан», посвященная итогам вдохновляющего творческого путешествия семи талантливых ремесленников и деятелей искусства Катара в Ташкент, Самарканд и Бухару;

  • Произведения, отражающие узбекский дух: Катарские творцы, вдохновившись узбекской национальной культурой и древними традициями, представили эксклюзивные ювелирные изделия, образцы изящной каллиграфии, национальные ковры и высокохудожественные фотографии;

  • Диалог культур: Эта инициатива укрепила узы дружбы между народами и послужила новым культурным мостом на языке современного творчества.

Культурная дипломатия и рост глобального имиджа

Данные проекты занимают особое место в дальнейшем укреплении многоплановых связей между Узбекистаном и Катаром:

  • В центре внимания мировых туристов: Тысячи иностранных туристов и жителей Катара, посещающих престижный музей в Дохе, получают полное представление о древней истории и туристическом потенциале Узбекистана;

  • Мягкая сила стратегического диалога: Подобные мероприятия в культурно-гуманитарном направлении повышают авторитет Узбекистана на международной арене и выводят дружественные отношения между двумя странами на новый уровень.

Как вы думаете, какой вклад вносит демонстрация культурной дипломатии и нашего национального наследия в крупных международных центрах, таких как Катар, в развитие туризма и международного авторитета Узбекистана? Чем культура эпохи Саманидов и Тимуридов сегодня больше всего привлекает мировую общественность? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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