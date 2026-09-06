Извержение вулкана привело к отмене рейсов в главном аэропорту Индонезии

По данным местных властей, утром в воскресенье в воздушном пространстве близ аэропорта был обнаружен пепел от вулкана Анак-Кракатау, после чего 209 рейсов были задержаны или перенесены.

Вулкан, расположенный в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, начал извергаться в пятницу вечером. Этот процесс вызвал непрерывную сейсмическую активность, а из жерла вулкана забили фонтаны лавы. По данным официальных лиц, ранним утром в воскресенье наблюдалось еще два извержения.

Аэропорт временно не работал до 13:30 по местному времени. В той или иной степени эта ситуация затронула более 22 тысяч пассажиров.

В Министерстве транспорта сообщили, что отмена рейсов затронула в основном полеты в Сингапур и из него. Международные рейсы по таким направлениям, как Доха, Сидней и Куала-Лумпур, также пострадали от ограничений.

Власти подтвердили, что предупреждений об угрозе цунами в связи с последней активностью вулкана не поступало.

Министр здравоохранения рекомендовал жителям пострадавших районов по возможности оставаться дома и использовать защитные маски.

Как сообщает местная газета Компас, в субботу в нескольких школах были отменены занятия. Это произошло из-за того, что учащиеся и местные жители пожаловались на жжение в глазах из-за вулканического пепла. Некоторые рыбаки также отменили выходы в море из-за появившейся боли в глазах.

Один из местных жителей, Алди Чандра Прайоги, в интервью изданию рассказал, что с вечера пятницы чувствует в глазах такое ощущение, «будто туда попали мелкие песчинки». По его словам, ему приходится пользоваться глазными каплями, чтобы уменьшить жжение.

Он отметил, что пыль была настолько густой, что ему приходилось подметать передний двор своего дома каждые пять минут.

Название вулкана Анак-Кракатау означает «Дитя Кракатау». Он периодически проявляет активность с тех поднялся из моря в районе кальдеры, образовавшейся в результате знаменитого извержения вулкана Кракатау в 1883 году в начале прошлого века.

В декабре 2018 года часть вулкана обрушилась, что вызвало мощное цунами. В результате стихийного бедствия погибли более 400 человек. Тысячи жителей, проживающих на близлежащих побережьях Суматры и Явы, были вынуждены покинуть свои дома.

Ученые установили, что в момент обрушения вулкана некоторые отколовшиеся от него обломки горных пород поднялись на высоту 70–90 метров.

Индонезия расположена в Тихоокеанском «Огненном кольце», охватывающем практически весь бассейн Тихого океана. В этом регионе очень высокая вулканическая и сейсмическая активность из-за часто происходящих землетрясений и извержений вулканов.