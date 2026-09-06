Кроссовер Hyundai Kona нового поколения замечен на тестах

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Кроссовер Hyundai Kona нового поколения замечен на тестах

Популярная южнокорейская компания Hyundai продолжает активную работу над новым поколением своего востребованного кроссовера Kona. По данным экспертов автомобильного мира и портала иксбт.ком, прототип нового поколения впервые был замечен на дорожных испытаниях. Первые шпионские снимки показывают, что производитель решил кардинально изменить внешний облик автомобиля, что может привести к серьезным переменам на рынке компактных кроссоверов. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем материале.

Новый Hyundai Kona получит совершенно иные формы кузова, резко отличающиеся от предыдущего поколения. Передняя часть автомобиля была переработана в современном стиле, и ожидается, что она будет выполнена в духе другой модели компании — Tucson. Также дизайнеры установили широкую светодиодную полосу, проходящую вдоль передней части, которая стала значительно толще, чем у текущей модели.

Для повышения аэродинамической эффективности в конструкцию автомобиля был внесен ряд важных изменений. В частности, основные фары расположены ниже привычного места, а на переднем бампере появились активные заслонки. Боковые стороны имеют обтекаемую форму, дополненную утопленными дверными ручками, покатой линией крыши и специальными аэродинамическими колесными дисками.

Технические возможности и оснащение салона кроссовера

Дизайн задней части автомобиля также не остался без внимания. По имеющимся данным, новая Kona будет оснащена крупным спойлером, увеличенным проемом багажника и новым бампером со скрытыми выхлопными трубами. Это придает автомобилю более спортивный и целостный вид.

Хотя интерьер транспортного средства официально пока не раскрыт, эксперты ожидают салон в минималистичном стиле. Планируется установка передовой мультимедийной системы Плеос Коннект. В зависимости от комплектации, покупателям могут быть предложены большие экраны с диагональю 12,9, 14,6 или даже 17 дюймов.

Согласно предварительной информации, новый Hyundai Kona разделит силовые агрегаты с моделью Kia Seltos следующего поколения. Ожидается, что основным двигателем для автомобиля станет 1,6-литровый турбомотор мощностью 190 л.с. Также со временем планируется добавление в линейку гибридной версии мощностью 147 л.с.

На данный момент дата официальной презентации кроссовера Hyundai Kona нового поколения остается неизвестной. Тем не менее, специалисты подчеркивают, что прохождение испытаний прототипа свидетельствует о приближении премьеры.

Hyundai KonaКроссоверАвтоновостиЭлектромобильКорейские Авто
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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