Блогеры рассказали, откуда берут идеи для вайнов

·2·Культура
Блогеры рассказали, откуда берут идеи для вайнов

Несколько блогеров и вайнеров в интервью изданию Afisha рассказали, откуда они берут идеи для своих видео и пользуются ли ChatGPT при написании сценариев.

Им задали вопрос: «Откуда вы берете темы? Читаете ли истории и комментарии людей, наблюдаете за жизнью или пользуетесь ChatGPT, к которому сейчас многие обращаются?»

Актриса и блогер Зебо Рахимова заявила, что ей не нравятся сценарии, написанные с помощью ChatGPT. По ее словам, в таких текстах чувствуется искусственность.

«Я терпеть не могу сценарии, которые делает ChatGPT. Видела это у многих — сразу заметно, в них есть искусственность, в них нет души. Сценарии для нас пишет Умид-ака. Мы полностью им доверяем, он пишет очень классные шутки», — рассказала Зебо Рахимова.

Дилшода Рустамжонова в свою очередь отметила, что черпает идеи для видео в основном из личной жизни.

«Беру только из собственной жизни. 15–20 процентов всех моих видео связаны с моей личной жизнью. ChatGPT вообще не использую», — сказала она.

Момин Иброхимов, участник команды Momin Live, также сообщил, что не пользуется ChatGPT. По его словам, в команде сформировалась творческая группа из 8–9 человек, и идеи они разрабатывают вместе.

«У нас есть общая команда. Мы все садимся вместе, вдохновляемся жизнью вокруг нас и стараемся придумывать разные воображаемые вещи», — поделился Момин Иброхимов.

Улугбек, участник команды Mitti.me, подчеркнул, что творческие люди сразу замечают текст, написанный ChatGPT. По его словам, команда сама разрабатывает идеи и сотрудничает для этого со сценаристом.

«Творческие люди с первого взгляда понимают, что написано в ChatGPT. Это заметно даже по последовательности слов. Поэтому мы вдохновляемся естественным путем, а общую идею и концепцию разрабатываем сами. В нашей команде есть сценарист, при необходимости мы привлекаем и дополнительных сценаристов», — сказал Улугбек.

Зебо_РахимоваMomin_Liveиспользование_ChatGPTинтервью_Afisha
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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