«Влюбленные» и молодая вдова Прити Зангиани: почему известная актриса покинула Болливуд?

Прити Зангиани, завоевавшая внимание зрителей благодаря мастерски сыгранной роли молодой вдовы в мелодраме «Влюбленные», на самом деле не задерживалась надолго в мире кино. Возможно, многие не знают, но за свою карьеру актриса снялась всего в восьми фильмах и участвовала в проектах на разных языках.

Прити Зангиани родилась 18 августа 1980 года в Мумбаи. Будучи младшим ребенком в семье, Прити вместе со старшей сестрой Дипой до 10 лет мечтала стать принцессой. Родители даже подарили ей красивую диадему.

Спустя несколько лет рекламные агенты обратили внимание на юную девушку. Съемки, реклама и участие в видеоклипах привели Прити в мир шоу-бизнеса. В 1999 году Прити дебютировала сразу в трех фильмах. Сыграв роли в проектах на телугу, малаялам и тамильском языках, она за короткое время привлекла внимание различных кинематографистов.

Интересно, что хотя «Влюбленные» стали первым фильмом Прити Зангиани в Болливуде, к тому моменту она не была абсолютно новичком в кино. Прити даже снималась в пакистанском кино. Однако ее роли часто оставались на втором плане. Поняв, что ей трудно выделяться на фоне других звезд, актриса приняла решение покинуть Болливуд.