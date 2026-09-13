Майкл Кэррик в ярости из-за решения VAR в матче с Манчестер Сити

·6·Спорт
Майкл Кэррик в ярости из-за решения VAR в матче с Манчестер Сити

Центральное манчестерское дерби в рамках очередного тура Английской Премьер-лиги вызвало бурные споры из-за спорных судейских решений. В матче на стадионе «Олд Траффорд» хозяева потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. После игры исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подверг резкой критике стандарты судейства и принципы работы системы VAR. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Sky Sports, единственный гол, решивший исход встречи, был забит во втором тайме Эрлингом Холандом. В этом эпизоде арбитры на поле изначально зафиксировали офсайд, однако после длительных консультаций с комнатой видеопомощи арбитрам (VAR) гол был засчитан. Это решение вызвало сильное недовольство и сомнения у тренерского штаба и болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Спорный эпизод и недопонимание

Конфликтная ситуация возникла после подачи Йошко Гвардиола в штрафную площадь. Аргентинский полузащитник Фернандес в момент удара находился в офсайде. Хотя он не коснулся мяча, он совершил движение в стиле «дайвинг-хед» (прыжок головой), тем самым перекрыв линию обзора защитнику «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинесу.

Игроки хозяев подчеркнули, что действия Фернандеса заставили Лисандро Мартинеса замешкаться, что позволило Эрлингу Холанду, находившемуся на дальней штанге, забить гол. Однако команда VAR во главе с Мэттом Донохью посчитала, что раз Фернандес не коснулся мяча и физически не преградил путь вратарю или защитнику, нарушения нет, и признала гол легитимным.

Резкая реакция Майкла Кэррика

На послематчевой пресс-конференции Майкл Кэррик назвал объяснение судей абсолютно необоснованным и тревожным. По его словам, подобные решения, принимаемые с помощью современных технологий и арбитров в кабинетах, лишь усложняют интерпретацию правил футбола.

«Это крайне удивительное объяснение», — сказал Майкл Кэррик в интервью Sky Sports после игры. Специалист отметил, что если под «неактивным участием» в игре подразумеваются подобные ситуации, это создает огромные проблемы для защитников и является тревожным сигналом для будущего футбола.

Манчестер ЮнайтедМанчестер СитиМайкл КэррикVARЭрлинг Холанд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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