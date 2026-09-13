Один язык весит несколько тонн: удивительный факт о синем ките

Представьте себе: язык синего кита, одного из самых огромных животных в мире, может весить несколько тонн. Сама эта цифра показывает, насколько поразительны пределы масштабности в природе.

Из-за того, что тело синего кита невероятно велико, некоторые его органы также достигают поразительных размеров. Даже его язык под стать колоссальным размерам самого животного.

В некоторых источниках отмечается, что вес одного только языка может достигать нескольких тонн. Синий кит питается в основном мелким крилем. Во время приема пищи он набирает в рот огромный объем воды и корма.

Затем с помощью китового уса он процеживает воду и задерживает криль. Таким образом, гигантское тело получает энергию за счет крошечных живых существ.