Барно Тешабоева: «Роли старух не принесли мне разочарования»

·71·Культура
Барно Тешабоева: «Роли старух не принесли мне разочарования»

Актриса Барно Тешабоева, мастерски воплощающая на узбекской сцене образы женщин разного возраста, рассказала о своей творческой деятельности и ролях «старух».

Актриса отметила, что уже 38 лет играет возрастные роли на сцене и в кино. Она подчеркнула, что никогда не жалела о своем выборе и нашла свое место в жизни благодаря искусству.

«Я не жалею, что играю роли старух. Благодаря этой профессии я ни в чем не нуждаюсь. У меня есть дом в Ташкенте, мне хватает средств на путешествия в любые места, куда я захочу. Я — счастливая хозяйка семьи. Разве есть счастье больше этого?» — сказала Барно Тешабоева.

Актриса также рассказала о своем тяжелом труде на сцене. По ее словам, во время одного концерта ей приходится около 40 минут стоять на полусогнутых ногах.

«Другие не смогут пробыть в таком положении и 10 минут. А я выполняю эту работу на сцене на протяжении многих лет», — поделилась артистка.

Барно Тешабоева также с сожалением отметила, что посвятила жизнь искусству, но до сих пор не удостоена никаких наград.

Барно Тешабоевапожилая женщинаТашкентузбекский театр
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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