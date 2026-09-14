Фильм о Газе взбудоражил Венецию: 25 минут оваций

Документальный фильм «НАЗА» израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рейчел Сзор о войне в Газе был встречен зрителями на Венецианском международном кинофестивале почти 25-минутными овациями. 80-минутная картина была показана в основной конкурсной программе фестиваля. Об этом сообщает Reuters.

Фильм был впервые представлен публике 10 сентября. Продолжавшиеся после показа 24,5 минуты овации стали рекордными по продолжительности за всю историю Венецианского кинофестиваля.

«НАЗА» создан на основе журналистского расследования, длившегося почти три года. В нем использованы анонимные показания 24 военнослужащих и сотрудников разведки, работавших в армейских и разведывательных структурах Израиля. Личность собеседников держится в секрете, некоторые из них вошли в фильм с измененными голосами и внешностью.

В картине также уделено особое внимание системе на базе искусственного интеллекта под названием «Lavender». По словам источников, давших интервью в фильме, система использовалась для анализа телефонных звонков, передвижений и связей людей в Газе с целью выявления потенциальных целей.

Фильм «НАЗА» является следующим проектом Юваля Абрахама и Рейчел Сзор после их предыдущей работы над картиной «No Other Land». Этот фильм завоевал премию «Оскар» в 2025 году в номинации «Лучший документальный фильм».