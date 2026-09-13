Ханси Флик рассказал, кто исполняет пенальти в «Барселоне»
В очередном туре чемпионата Испании «Барселона», показавшая интересную и результативную игру, обыграла на выезде «Леванте». В матче, проходившем на стадионе «Эстади Сьютат де Валенсия», каталонцы забили безответные мячи в ворота соперника и в итоге одержали победу со счетом 4:2. Как сообщает Goal.com, одной из самых важных и обсуждаемых ситуаций в этой встрече стал вопрос о праве на исполнение пенальти. Об этом сообщает Goal.com.
Хотя Хави Эспарт открыл счет уже на 5-й минуте игры, вскоре Ламин Ямаль увеличил преимущество. Ожидалось, что 11-метровый штрафной удар, назначенный в пользу гостей в начале второго тайма, исполнит опытный Рафинья. Однако к мячу подошел молодой талант Ламин Ямаль, точно реализовал удар и стал автором третьего гола своей команды. Это неожиданное решение стало одним из главных вопросов журналистов на послематчевой пресс-конференции.
Исторический результат Ламина ЯмаляУспешно реализовавший пенальти Ламин Ямаль повторил великое достижение Лионеля Месси в КсКсИ веке. Оформив дубль в третьем матче подряд, он стал вторым игроком «Барселоны», показавшим такой результат в первых пяти турах Ла Лиги. До этого подобного успеха добивался только Лионель Месси в сезоне 2012/13. На данный момент на счету Ямаля 6 голов в чемпионате страны.
Благодаря этому результату талантливый нападающий сравнялся в гонке бомбардиров с Рафиньей, Килианом Мбаппе и Серхио Камельо. Каталонский клуб же сумел забить 20 голов в ворота соперников в первых пяти матчах текущего сезона.
Комментарий Ханси Флика и решение тренерского штабаНа послематчевой пресс-конференции главный тренер Ханси Флик прояснил, как определяется порядок исполнения пенальти в команде. Немецкий специалист подчеркнул, что это решение зависит не только от него. «Я не решаю сам, кто будет бить пенальти, это определяет тренерский штаб. Игрок, который чувствует себя готовым на поле, берет мяч и бьет», – сказал тренер.
Эти слова тренера показывают, что между техническим штабом и футболистами существует высокий уровень доверия. Несмотря на активное сопротивление соперника в концовке, Карим Адейеми поставил точку в матче в добавленное время. В итоге «Барселона» набрала 15 очков и сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.
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