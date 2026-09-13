Ханси Флик рассказал, кто исполняет пенальти в «Барселоне»

·5·Спорт
Ханси Флик рассказал, кто исполняет пенальти в «Барселоне»

В очередном туре чемпионата Испании «Барселона», показавшая интересную и результативную игру, обыграла на выезде «Леванте». В матче, проходившем на стадионе «Эстади Сьютат де Валенсия», каталонцы забили безответные мячи в ворота соперника и в итоге одержали победу со счетом 4:2. Как сообщает Goal.com, одной из самых важных и обсуждаемых ситуаций в этой встрече стал вопрос о праве на исполнение пенальти. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя Хави Эспарт открыл счет уже на 5-й минуте игры, вскоре Ламин Ямаль увеличил преимущество. Ожидалось, что 11-метровый штрафной удар, назначенный в пользу гостей в начале второго тайма, исполнит опытный Рафинья. Однако к мячу подошел молодой талант Ламин Ямаль, точно реализовал удар и стал автором третьего гола своей команды. Это неожиданное решение стало одним из главных вопросов журналистов на послематчевой пресс-конференции.

Исторический результат Ламина Ямаля

Успешно реализовавший пенальти Ламин Ямаль повторил великое достижение Лионеля Месси в КсКсИ веке. Оформив дубль в третьем матче подряд, он стал вторым игроком «Барселоны», показавшим такой результат в первых пяти турах Ла Лиги. До этого подобного успеха добивался только Лионель Месси в сезоне 2012/13. На данный момент на счету Ямаля 6 голов в чемпионате страны.

Благодаря этому результату талантливый нападающий сравнялся в гонке бомбардиров с Рафиньей, Килианом Мбаппе и Серхио Камельо. Каталонский клуб же сумел забить 20 голов в ворота соперников в первых пяти матчах текущего сезона.

Комментарий Ханси Флика и решение тренерского штаба

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Ханси Флик прояснил, как определяется порядок исполнения пенальти в команде. Немецкий специалист подчеркнул, что это решение зависит не только от него. «Я не решаю сам, кто будет бить пенальти, это определяет тренерский штаб. Игрок, который чувствует себя готовым на поле, берет мяч и бьет», – сказал тренер.

Эти слова тренера показывают, что между техническим штабом и футболистами существует высокий уровень доверия. Несмотря на активное сопротивление соперника в концовке, Карим Адейеми поставил точку в матче в добавленное время. В итоге «Барселона» набрала 15 очков и сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

БарселонаХанси ФликЛамин ЯмальЛа ЛигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Майкл Кэррик в ярости из-за решения VAR в матче с Манчестер СитиМайкл Кэррик в ярости из-за решения VAR в матче с Манчестер СитиСегодня, 23:31«Манчестер Сити» покорил «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» повержен!«Манчестер Сити» покорил «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» повержен!Сегодня, 22:41Звезда Евро-2020 в Фергане!: «Нефтчи» объявил о трансфере финского бомбардираЗвезда Евро-2020 в Фергане!: «Нефтчи» объявил о трансфере финского бомбардираСегодня, 22:31Спорный гол в манчестерском дерби: почему изменилось решение VARСпорный гол в манчестерском дерби: почему изменилось решение VARСегодня, 22:20Ламин Ямаль повторил рекорд Лионелья МессиЛамин Ямаль повторил рекорд Лионелья МессиСегодня, 21:59Барселона обыграла Леванте, а пенальти вызвал жаркие спорыБарселона обыграла Леванте, а пенальти вызвал жаркие спорыСегодня, 21:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?