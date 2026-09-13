Ханси Флик рассказал, кто исполняет пенальти в «Барселоне»

В очередном туре чемпионата Испании «Барселона», показавшая интересную и результативную игру, обыграла на выезде «Леванте». В матче, проходившем на стадионе «Эстади Сьютат де Валенсия», каталонцы забили безответные мячи в ворота соперника и в итоге одержали победу со счетом 4:2. Как сообщает Goal.com, одной из самых важных и обсуждаемых ситуаций в этой встрече стал вопрос о праве на исполнение пенальти. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя Хави Эспарт открыл счет уже на 5-й минуте игры, вскоре Ламин Ямаль увеличил преимущество. Ожидалось, что 11-метровый штрафной удар, назначенный в пользу гостей в начале второго тайма, исполнит опытный Рафинья. Однако к мячу подошел молодой талант Ламин Ямаль, точно реализовал удар и стал автором третьего гола своей команды. Это неожиданное решение стало одним из главных вопросов журналистов на послематчевой пресс-конференции.

Исторический результат Ламина Ямаля

Успешно реализовавший пенальти Ламин Ямаль повторил великое достижение Лионеля Месси в КсКсИ веке. Оформив дубль в третьем матче подряд, он стал вторым игроком «Барселоны», показавшим такой результат в первых пяти турах Ла Лиги. До этого подобного успеха добивался только Лионель Месси в сезоне 2012/13. На данный момент на счету Ямаля 6 голов в чемпионате страны.

Благодаря этому результату талантливый нападающий сравнялся в гонке бомбардиров с Рафиньей, Килианом Мбаппе и Серхио Камельо. Каталонский клуб же сумел забить 20 голов в ворота соперников в первых пяти матчах текущего сезона.

Комментарий Ханси Флика и решение тренерского штаба

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Ханси Флик прояснил, как определяется порядок исполнения пенальти в команде. Немецкий специалист подчеркнул, что это решение зависит не только от него., – сказал тренер.

Эти слова тренера показывают, что между техническим штабом и футболистами существует высокий уровень доверия. Несмотря на активное сопротивление соперника в концовке, Карим Адейеми поставил точку в матче в добавленное время. В итоге «Барселона» набрала 15 очков и сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.