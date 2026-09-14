Соблюдающие правила водители скутеров и мопедов награждаются подарками

·24·Общество
Соблюдающие правила водители скутеров и мопедов награждаются подарками

В Кашкадарьинской области проводятся агитационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения среди водителей скутеров и мопедов.

Сотрудники УБДД СОБ УВД области выявляют образцовых водителей, соблюдающих правила дорожного движения, и вручают им памятные подарки. Вместе с тем водителям дают разъяснения по использованию средств защиты, соблюдению установленных скоростных норм и безопасному движению на дороге.

Кроме того, организуются разъяснительные работы с предпринимателями, занимающимися продажей скутеров и мопедов. Им объясняют необходимость полной комплектации транспортных средств защитным шлемом и светоотражающим жилетом для покупателей, а также надлежащего оформления купли-продажи и других необходимых документов в установленном порядке.

Ответственные лица призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, пользоваться средствами защиты и выполнять требования безопасности на дороге.

Кашкадарьинская областьУБДД СОБ УВДскутеры и мопедыбезопасность дорожного движения
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Charos
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