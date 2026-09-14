Энцо Мареска высказался о победе в дерби и голе Эрлинга Холанда

Команда Манчестер Сити одержала драматическую победу над Манчестер Юнайтед в сложном дерби, несмотря на то, что осталась в меньшинстве. Как сообщает Goal.com, после этого бескомпромиссного матча главный тренер Энцо Мареска высоко оценил волю и командный дух своих подопечных. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Матч, прошедший на стадионе Олд Траффорд, начался очень напряженно для обеих сторон. После того как Фил Фоден получил красную карточку в первом тайме и досрочно покинул поле, Манчестер Сити столкнулся с серьезными трудностями и был вынужден полностью изменить план на игру.

Красная карточка и переломный момент игры

Спорный эпизод, приведший к удалению Фила Фодена, повлиял на ход встречи. После этого команда под руководством Энцо Марески перестроилась на оборонительную модель, не оставляя сопернику свободных зон.

В интервью BBC Match оф те Дай Мареска прокомментировал решение арбитра: «Красная карточка была справедливой, но в этой ситуации такое же наказание должен был получить и игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, речь шла не только о нас», — подчеркнул тренер.

Споры вокруг гола Эрлинга Холанда

Решающий гол, определивший исход матча, вызвал жаркие дискуссии среди футбольной общественности и болельщиков. Фанаты Манчестер Юнайтед утверждали, что в моменте с голом Эрлинга Холанда был офсайд, однако после длительной проверки VAR гол был засчитан.

Главный тренер выразил свою твердую позицию по этому эпизоду, подчеркнув, что никаких нарушений не было: «На мой взгляд, в этой ситуации все было чисто, гол был забит из правильного положения», — прокомментировал Мареска спорный момент.

Оказывая прессинг на соперника до конца игры и не давая проводить контратаки, Манчестер Сити завоевал важные три очка. После победы специалист, не скрывавший эмоций на бровке, добавил, что это особенное дерби и эта победа очень много значит для команды.