Признана судейская ошибка в голе во время манчестерского дерби

·29·Спорт
Признана судейская ошибка в голе во время манчестерского дерби

Коллегия профессиональных судей Англии (ПГМОЛ) выступила с официальным заявлением по поводу спорного гола, забитого в манчестерском дерби. Как сообщает Goal.com, победный гол Эрлинга Холанда в матче между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» был признан судейской ошибкой, что вызвало широкие дискуссии в футбольном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На 60-й минуте матча на стадионе «Олд Траффорд» Эрлинг Холанд поразил ворота соперника, принеся своей команде победу. Несмотря на то, что изначально арбитры на поле зафиксировали офсайд у нападающего, система VAR пересмотрела эпизод и неофициально засчитала гол. Однако позже судейский корпус, изучив видеоматериалы, признал допущение серьезной ошибки.

Спорное решение системы VAR

В официальном заявлении судейского комитета говорится, что ситуация была расценена как субъективный офсайд, поскольку полузащитник «Манчестер Сити» Энцо Фернандес не коснулся мяча во время атаки. Тем не менее, арбитры VAR не смогли должным образом оценить влияние игрока на действия соперника и были обязаны рекомендовать главному судье пересмотреть эпизод у монитора на бровке.

Данный инцидент вновь поднял серьезные вопросы о надежности современных футбольных технологий и системы VAR. Официальные лица признали ошибку, связались с представителями клуба «Манчестер Юнайтед» и пообещали провести полный анализ ситуации.

Обоснованное недовольство хозяев поля

После окончания игры главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик не скрывал своего гнева по поводу решения судей. Он назвал недопустимым совершение таких очевидных ошибок в эпоху, когда доступны современные технологии.

Говоря о вероятности извинений со стороны главы судейского корпуса Ховарда Уэбба и его команды, Майкл Кэррик иронично отметил, что будет ждать их. Тренеру было дано объяснение от судей о том, что игрок не влиял на ход игры, однако он подчеркнул, что совершенно не понимает этой логики.

Манчестер СитиМанчестер ЮнайтедЭрлинг ХоландVARАнглийская Премьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Энцо Мареска высказался о победе в дерби и голе Эрлинга ХоландаЭнцо Мареска высказался о победе в дерби и голе Эрлинга ХоландаСегодня, 00:18Ханси Флик рассказал, кто исполняет пенальти в «Барселоне»Ханси Флик рассказал, кто исполняет пенальти в «Барселоне»Вчера, 23:37Майкл Кэррик в ярости из-за решения VAR в матче с Манчестер СитиМайкл Кэррик в ярости из-за решения VAR в матче с Манчестер СитиВчера, 23:31«Манчестер Сити» покорил «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» повержен!«Манчестер Сити» покорил «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» повержен!Вчера, 22:41Звезда Евро-2020 в Фергане!: «Нефтчи» объявил о трансфере финского бомбардираЗвезда Евро-2020 в Фергане!: «Нефтчи» объявил о трансфере финского бомбардираВчера, 22:31Спорный гол в манчестерском дерби: почему изменилось решение VARСпорный гол в манчестерском дерби: почему изменилось решение VARВчера, 22:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?