Признана судейская ошибка в голе во время манчестерского дерби

Коллегия профессиональных судей Англии (ПГМОЛ) выступила с официальным заявлением по поводу спорного гола, забитого в манчестерском дерби. Как сообщает Goal.com, победный гол Эрлинга Холанда в матче между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» был признан судейской ошибкой, что вызвало широкие дискуссии в футбольном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На 60-й минуте матча на стадионе «Олд Траффорд» Эрлинг Холанд поразил ворота соперника, принеся своей команде победу. Несмотря на то, что изначально арбитры на поле зафиксировали офсайд у нападающего, система VAR пересмотрела эпизод и неофициально засчитала гол. Однако позже судейский корпус, изучив видеоматериалы, признал допущение серьезной ошибки.

Спорное решение системы VAR

В официальном заявлении судейского комитета говорится, что ситуация была расценена как субъективный офсайд, поскольку полузащитник «Манчестер Сити» Энцо Фернандес не коснулся мяча во время атаки. Тем не менее, арбитры VAR не смогли должным образом оценить влияние игрока на действия соперника и были обязаны рекомендовать главному судье пересмотреть эпизод у монитора на бровке.

Данный инцидент вновь поднял серьезные вопросы о надежности современных футбольных технологий и системы VAR. Официальные лица признали ошибку, связались с представителями клуба «Манчестер Юнайтед» и пообещали провести полный анализ ситуации.

Обоснованное недовольство хозяев поля

После окончания игры главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик не скрывал своего гнева по поводу решения судей. Он назвал недопустимым совершение таких очевидных ошибок в эпоху, когда доступны современные технологии.

Говоря о вероятности извинений со стороны главы судейского корпуса Ховарда Уэбба и его команды, Майкл Кэррик иронично отметил, что будет ждать их. Тренеру было дано объяснение от судей о том, что игрок не влиял на ход игры, однако он подчеркнул, что совершенно не понимает этой логики.