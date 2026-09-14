Существует ли «бессмертная медуза» на самом деле? Ученые изучили секрет удивительного существа

В природе существует уникальное создание, способное как бы поворачивать процесс старения вспять. Оно называется Турритопсис дохрнии. Из этой необычной способности оно получило известность в научной литературе и СМИ под названием «бессмертная медуза».

Эта медуза после достижения зрелости при столкновении с сильными стрессовыми ситуациями, такими как травмы, неблагоприятные условия или старение, способна пустить свой цикл развития в обратном направлении. То есть она возвращается из состояния взрослой медузы в более молодую стадию развития, называемую полипом.

В этом процессе ее тело сначала переходит в промежуточную цистоподобную стадию. В дальнейшем клетки и ткани реорганизуются, принимая форму полипа. Ученые выяснили, что важную роль в этом процессе играет транссдифференцировка — переспециализация клеток из одного типа в другой.

Самое интересное заключается в том, что этот процесс не ограничивается однократным случаем. Исследования показали, что Турритопсис дохрнии может повторять свой жизненный цикл несколько раз. Поэтому она представляет собой интересный организм для ученых, изучающих старение, регенерацию и перепрограммирование клеток.

Однако под «бессмертной медузой» не следует понимать, что она никогда не умирает. Хотя у нее есть способность биологически перезапускать жизненный цикл, она может погибнуть из-за внешних воздействий, например, хищников или других опасностей.

Таким образом, Турритопсис дохрнии действительно существует, и ее способность «поворачивать вспять» жизненный цикл научно доказана. Тем не менее, название «бессмертная» означает не ее вечную жизнь в абсолютном смысле, а уникальную способность перезапускать цикл старения и развития.