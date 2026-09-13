Эверест тоже превращается в свалку: плачевная картина на самой высокой вершине мира

Эверест — самая высокая вершина в мире — становится не только символом альпинизма, но и сталкивается с серьезной проблемой, отражающей влияние человеческой деятельности на природу. Поступают сообщения о том, что в высотных лагерях гор скапливаются брошенные палатки, кислородные баллоны и различный мусор.

С годами интерес к восхождению на Эверест рос, увеличивалось и число посетителей гор. В результате снаряжение и другие отходы, остающиеся в условиях высокогорья, превращаются в экологическую проблему.

Стремясь покорить самую высокую точку планеты, человечество оставляет после себя тонны мусора. В верхних частях Эвереста бросаются в глаза оставленные палатки, кислородные баллоны и другие вещи. Спуск таких отходов крайне сложен из-за тяжелых и опасных условий.

Одной из главных причин проблемы называют расширение коммерческого альпинизма и увеличение числа желающих покорить вершину.