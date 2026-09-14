Рухшона награждена медалью «Преданный своему делу»

Певица Рухшона была награждена медалью на международном конкурсе, прошедшем в масштабе СНГ. В ходе церемонии награждения артистке также был вручен сертификат «Преданный своему делу».

Рухшона сообщила об этой радостной новости через фотографии и видео, опубликованные на своей странице в Instagram. Данное признание стало одним из важных достижений в творческой деятельности певицы. Она поделилась с поклонниками кадрами с мероприятия, разделив с ними свою радость.

Под этими видео и снимками певица выразила удовлетворение очередным достижением, которого она добилась за более чем 16 лет своей творческой деятельности, и сообщила о награждении медалью «Преданный своему делу».

«Я творю уже более 16 лет! Безмерная хвала Всевышнему! Сильный мужчина поддерживает свою женщину, когда она побеждает, и стоит рядом с ней. А слабый мужчина спрашивает: “Почему ей, а не мне?” Награждена медалью “Преданный своему делу”! Большое спасибо всем вам! Пусть мне посчастливится получить и звание “Заслуженный артист”», — написала певица.