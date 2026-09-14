В Пекине прошли танцевальные соревнования среди гуманоидных роботов (видео)

В столице Китая Пекине в рамках ИИ Всемирных игр гуманоидных роботов были организованы танцевальные соревнования между роботами. На них гуманоидные роботы продемонстрировали свои движения в различных танцевальных стилях, показав возможности удержания баланса и координации движений.

В программу соревнований вошли такие направления, как уличные танцы, черлидинг и танцевальный спорт. В танцевальном спорте команды из двух гуманоидных роботов соревновались, исполняя вальс или самбу.

ИИ Всемирные игры гуманоидных роботов проходили с 22 по 26 августа в Национальном конкобежном овале Пекина. В соревнованиях приняли участие 666 команд и 2056 роботов из 16 стран.