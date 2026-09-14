В Индонезии потерпело крушение судно с 243 людьми на борту: 140 человек разыскиваются

·32·Мир
В Индонезии потерпело крушение судно с 243 людьми на борту: 140 человек разыскиваются

В Яванском море в Индонезии потерпело крушение пассажирское судно Вирго Транспорт 8, на борту которого находились 243 человека. Судно попало в неблагоприятные погодные условия 13 сентября во время следования из Сурабаи в Банджармасин, и примерно в 02:00 по местному времени связь с ним пропала. Об этом сообщает Антара.

По предварительным данным, спасатели эвакуировали 103 человека, один из них погиб. Согласно последней информации, число погибших среди эвакуированных возросло до 6 человек, а 140 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Судно Вирго Транспорт 8 отправилось из Сурабаи 12 сентября и должно было прибыть в Банджармасин в провинции Южный Калимантан. На борту судна находились 30 членов экипажа, 27 сотрудников, 60 пассажиров, а также 126 водителей и их помощников. Кроме того, судно перевозило 89 транспортных средств.

Перед происшествием капитан сообщил, что из-за ухудшения погоды судно наклонилось. После этого связь прервалась, и поисково-спасательная служба Индонезии начала масштабную операцию. К спасательным работам привлечены суда и вертолет.

Точная причина крушения пока официально не названа. Поисково-спасательная операция продолжается.

Virgo Transport 8крушение судна в Яванском моремаршрут Сурабая-Банджармасинпоисково-спасательная операция в Индонезии
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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