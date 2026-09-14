23 года прожил без рук: уникальная операция, изменившая жизнь Феликса

·30·Мир
23 года прожил без рук: уникальная операция, изменившая жизнь Феликса

Исландцец Феликс Гретарссон лишился обеих рук в результате удара током 12 января 1998 года во время работы на линии электропередачи высокого напряжения. В то время ему было 26 лет. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Спустя 23 года, 13 января 2021 года, в больнице Эдуард Эррио в Лионе (Франция) Гретарссону была проведена первая в мире операция по одновременной пересадке обеих рук и плеч. Сложное хирургическое вмешательство длилось около 15 часов, в нем приняли участие около 50 медицинских работников, в том числе 15 хирургов.

После операции Гретарссон начал долгий процесс реабилитации. Сначала в новых руках начали появляться ощущения, а затем проводились регулярные занятия физиотерапией по восстановлению подвижности.

Со временем он постепенно научился пользоваться своими новыми руками. В последующие годы он сообщал, что с помощью новых рук смог выполнять повседневные дела, водить машину и чистить зубы.

Операция Гретарссона вошла в историю трансплантологии как одно из важнейших медицинских достижений. Он является первым пациентом в мире, которому одновременно пересадили обе руки и плечо.

Феликс ГретарссонБольница Эдуард ЭрриоЛионтрансплантация
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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