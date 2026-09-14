В Пакистане свадьбы теперь зажигают гориллы

·1·Мир
В Пакистане свадьбы теперь зажигают гориллы

В Пакистане выступления танцоров в костюмах гориллы на свадьбах и других мероприятиях становятся новым трендом. Специальные службы, действующие в Лахоре, предлагают заказать танцоров в образе гориллы, которые призывают гостей веселиться на свадьбах, днях рождения и различных праздниках.

Выступающие в огромных надувных костюмах танцоры выходят в центр площадки, задорно танцуют, вовлекают в процесс гостей и придают мероприятию еще больше приподнятого настроения. Распространяющиеся в социальных сетях видеоролики еще больше повышают популярность этого необычного зрелища.

Интересно, что тренд на горилл начал набирать популярность на свадебных церемониях и в соседней Индии с начала 2026 года. На некоторых свадьбах танцоры в костюмах гориллы танцуют вместе с молодоженами и гостями, становясь главными героями торжества.

Этот тренд начинает появляться не только на свадьбах, но и на днях рождения, а также на университетских мероприятиях. Пакистанское издание Давн отмечает, что такие выступления проникают также на студенческие праздники и различные торжества.

А как вы думаете, было бы интересно увидеть выступления танцоров в костюмах гориллы и на узбекских свадьбах? Оставьте свое мнение в комментариях.

ПакистанЛахоркостюм гориллыDawn
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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