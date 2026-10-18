Татуировка «тигр» на плече Юulduz Usmanovoy или наклейка? Певица ответила (видео)

Народная артистка Узбекистана Юulduz Usmanova в интервью «IntervyuTV» рассказала о татуировке с изображением тигра на своем плече. Певица призналась, что сделала ее во время жизни в Нидерландах, и теперь сожалеет об этом.

В ходе беседы журналист спросил артистку, является ли изображение тигра, видневшееся на ее правом плече на старых фотографий, татуировкой или временной наклейкой. Юulduz Usmanova сообщила, что это настоящая татуировка.

«Это не наклейка. Оказывается, я сделала татуировку, когда жила в Нидерландах. До сих пор не могу ее вывести. Те, кто собирается делать татуировку, пожалуйста, не делайте. Это очень скверная вещь. Куда я только не обращалась, но сейчас, кроме лазера, ничего другого не придумали. Полностью избавиться от нее не удается. Половина сошла, а оставшаяся часть просто поблекла», — сказала певица.

Артистка назвала этот поступок одной из ошибок своей молодости и, опираясь на собственный опыт, дала совет сегодняшней молодежи.

«Я вам вот что скажу: в молодости я совершала разные ошибки, многое пережила. Стремилась вперед. И татуировку сделала в тот период безрассудства. Не делайте так. Это глупость», — подчеркнула она.

Ведущий расценил открытое признание певицей своей ошибки как проявление мужества. В ответ на это Юulduz Usmanova отметила, что человек в первую очередь несет ответственность перед своей совестью и Всевышним.

«Признаю я перед вами свою ошибку или нет, как я могу не признать ее перед Аллахом? Мне все равно придется отвечать перед Ним. Если моя ошибка станет для других примером, пусть извлекут из этого урок. Не делайте такого, старайтесь прислушиваться к словам старших», — сказала певица.

Это признание также вызвало бурные обсуждения среди пользователей социальных сетей. В комментариях многие наблюдатели похвалили артистку за то, что она не стала скрывать свою ошибку.