«Нас воспитывала материнская скалка» — Юлдуз Усманова раскритиковала некоторых психологов (видео)

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова подвергла критике некоторых специалистов, раздающих сегодня советы по психологии. Певица подчеркнула, что далеко не каждый может стать настоящим психологом, прочитав пара книг.

«Говорим: психолог, психолог... а сегодня полно лжецов и мошенников. Когда вы видели, чтобы психолог кого-то воспитал? Нас воспитывала скалка нашей мамы. Детка, ты ведь еще из пеленок толком не вылезла, в памперсах ходишь. Тебе до психолога еще расти и расти. Но все сидят и преподают уроки. И у меня есть еще кое-что сказать этим психологам», — заявила певица.

Журналист же с долей юмора добавил: «Даже если вы сами ничего не скажете, ваши песни сами все скажут».

Юлдуз Усманова, продолжая свою мысль, отметила, что воспитание человека и психология — это сложнейшие сферы.

«Нет-нет-нет! Детка, нужно давать воспитание, нужно подсказывать. Нельзя вот так просто прийти, начитавшись жизни по книжкам. У психологии нет предела. Человеческая психология устроена так, что у нее нет границ. Есть миллион людей, миллион мнений, миллион характеров, миллион мыслей, миллион логик. Люди могут быть похожи друг на друга, но они не бывают одинаковыми», — подытожила артистка.

Эти слова певицы вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. В комментариях многие подписчики поддержали ее мнение, подчеркнув, что в воспитании человека важны жизненный опыт и индивидуальный подход.