«Даже если предложат в пять раз больше, я не поеду» — Муниса Ризаева (видео)

·153·Культура
«Даже если предложат в пять раз больше, я не поеду» — Муниса Ризаева (видео)

Певица Муниса Ризаева в интервью «IntervyuTV» рассказала, что за участие в некоторых мероприятиях ей предлагали гонорары, в несколько раз превышающие обычные, однако она отказывается от таких предложений, если у неё нет желания.

По словам певицы, однажды её пригласили в Катар и пообещали заплатить 500 тысяч, если она прилетит уже на следующий день. Однако Муниса Ризаева не согласилась на это предложение.

«Пригласили в Катар. Сказали: "Если прилетите завтра, дадим 500 тысяч". Нет, я не поехала», — сказала певица.

Когда ведущий спросил о причине, Муниса Ризаева ответила, что у неё просто не было желания ехать.

«Я сказала, что не хочу ехать. Если бы мне были нужны эти 500 тысяч, я бы, конечно, побежала», — добавила она.

Ведущий поинтересовался, часто ли случаются подобные ситуации. Певица отметила, что есть много желающих склонить её к согласию, предлагая суммы в несколько раз больше обычных.

«Очень много. Особенно у меня. Я слышала, как многие говорят: "Вот увидишь, я сейчас позвоню, назову цену. Скажу, что дам в три раза больше, и она приедет и будет петь здесь с утра до вечера". Но я не поехала. Даже если предложат в пять раз больше, я не поеду», — заявила Муниса Ризаева.

Муниса РизаеваКатарIntervyuTVмузыка
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались спорыМуниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры9 июня 19:03Неожиданное обращение певицы Лолы к поклонникам: «Новая эпоха. Новые песни...»Неожиданное обращение певицы Лолы к поклонникам: «Новая эпоха. Новые песни...»13 сентября 01:25Известный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался в возрасте 54 летИзвестный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался в возрасте 54 лет11 сентября 04:44Сколько свадеб Муниса Ризаева посещает за один день? Она обновила собственный рекорд и сделала громкое обращение!Сколько свадеб Муниса Ризаева посещает за один день? Она обновила собственный рекорд и сделала громкое обращение!21 сентября 15:12«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...11 сентября 11:26Редкая встреча за кулисами: искренняя беседа Насибы Абдуллаевой и Мунисы РизаевойРедкая встреча за кулисами: искренняя беседа Насибы Абдуллаевой и Мунисы Ризаевой29 сентября 11:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам