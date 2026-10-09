«Даже если предложат в пять раз больше, я не поеду» — Муниса Ризаева (видео)

Певица Муниса Ризаева в интервью «IntervyuTV» рассказала, что за участие в некоторых мероприятиях ей предлагали гонорары, в несколько раз превышающие обычные, однако она отказывается от таких предложений, если у неё нет желания.

По словам певицы, однажды её пригласили в Катар и пообещали заплатить 500 тысяч, если она прилетит уже на следующий день. Однако Муниса Ризаева не согласилась на это предложение.

«Пригласили в Катар. Сказали: "Если прилетите завтра, дадим 500 тысяч". Нет, я не поехала», — сказала певица.

Когда ведущий спросил о причине, Муниса Ризаева ответила, что у неё просто не было желания ехать.

«Я сказала, что не хочу ехать. Если бы мне были нужны эти 500 тысяч, я бы, конечно, побежала», — добавила она.

Ведущий поинтересовался, часто ли случаются подобные ситуации. Певица отметила, что есть много желающих склонить её к согласию, предлагая суммы в несколько раз больше обычных.

«Очень много. Особенно у меня. Я слышала, как многие говорят: "Вот увидишь, я сейчас позвоню, назову цену. Скажу, что дам в три раза больше, и она приедет и будет петь здесь с утра до вечера". Но я не поехала. Даже если предложат в пять раз больше, я не поеду», — заявила Муниса Ризаева.