Казахстанские депутаты будут болеть за Узбекистан на ЧМ-2026

В то время как за океаном стартовали жаркие и напряженные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, интерес к этому престижному турниру достиг высокого уровня не только в нашей стране, но и у соседей. В частности, депутаты Мажилиса Парламента братской Республики Казахстан выразили свои искренние мнения о текущем мундиале и раскрыли, за какие сборные они будут переживать на этом историческом соревновании.

Выбор народных избранников оказался разнообразным: среди них нашлись ярые поклонники таких грандов мирового футбола, как Испания, Аргентина и Нидерланды. Однако самым радостным и примечательным является то, что большинство казахстанских депутатов с большой гордостью подчеркнули, что на «ЧМ-2026» они будут искренне поддерживать нашу любимую национальную сборную Узбекистана и болеть именно за «белых волков» на зеленом поле.

Мнения и искренние пожелания казахстанских политиков и парламентариев перед мундиалем выглядят следующим образом:

Те, кто отдал сердце мировым грандам

Самат Нуртаза: > «Я с детства очарован игрой сборной Нидерландов и болею за них. Хотя им не хватает удачи в финалах чемпионатов мира и они еще ни разу не завоевывали золотой кубок, я остаюсь их преданным сторонником».

Магеррам Магеррамов: > «Я непрерывно слежу за чемпионатами мира уже много лет, начиная с далекого мундиаля 1982 года. С тех пор сборная Испании глубоко запала мне в душу. Поэтому я искренне верю, что на текущем турнире именно "красная фурия" поднимется на чемпионский пьедестал».

Никита Шаталов: > «Мы исторически и традиционно болеем за красивую игру сборных Испании и действующих чемпионов — Аргентины. Конечно, мы внимательно следим за матчами за океаном, но планируем смотреть игры еще более активно, начиная со стадии плей-офф, где начнутся самые жаркие баталии».

Те, для кого Узбекистан — предмет особой гордости

Ерлан Саиров: > «На этом чемпионате мира участвуют наши кровные и братские национальные сборные Узбекистана и Турции. Мы будем всей душой поддерживать представителей этих двух братских стран на протяжении всего турнира и ждем от них высоких результатов».

Жигули Дайрабаев: > «Честь азиатского континента защищают, прежде всего, наши ближайшие соседи и братья — футболисты Узбекистана. На этом мундиале я буду болеть за сборную Узбекистана всей душой и желаю им побед».

Еркин Абиль: > «Честно говоря, я не такой уж ярый футбольный болельщик и не слежу за этим видом спорта постоянно. Но на этом историческом соревновании я буду полностью поддерживать сборную Узбекистана как соседнюю страну».

Айдарбек Ходжаназаров: > «Я, конечно, с большим интересом буду смотреть матчи этого долгожданного чемпионата мира. Желаю удачи сборной Узбекистана. Как активно обсуждается в Твиттере и социальных сетях, в их составе есть очень талантливые молодые игроки с большим будущим, такие как Абдукодир Хусанов. Сегодня Хусанов является настоящей гордостью не только для узбекского народа, но и для всего региона Центральной Азии. Также хочу особо отметить сборную Португалии. Потому что там играет всеми известный и любимый Криштиану Роналду. Своим трудом он является огромным источником мотивации и силы для молодежи всего мира. Пользуясь случаем, рекомендую всем смотреть красивый футбол и, конечно, активно заниматься спортом».

Историческое испытание, ожидающее наших представителей

Стоит напомнить, что любимая национальная сборная Узбекистана, впервые в своей истории пробившаяся в финальную стадию, попала в довольно напряженную и престижную группу турнира вместе с командами Колумбии, Португалии и Демократической Республики Конго — в группу «К» .

Подопечные легендарного итальянского специалиста и наставника нашей команды Фабио Каннаваро проведут свой первый исторический и волнующий матч на чемпионате мира 18 июня этого года на зеленых полях Мексики, одной из стран-хозяек, против одного из самых мощных соперников группы — знаменитой сборной Колумбии из Южной Америки. Желаем нашим представителям, за которых всей душой болеют народы всей Центральной Азии, огромных побед в этом ответственном матче!

Следите за первыми историческими шагами нашей национальной сборной на чемпионате мира, яркой игрой Абдукодира Хусанова и Эльдора Шомуродова, секретными тактиками Фабио Каннаваро и всеми эксклюзивными, громкими новостями мундиаля вместе с нами на страницах Замин!