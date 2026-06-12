Акмаль Мозговой: «Мы все с нетерпением ждем чемпионата мира»

·21·Спорт
Акмаль Мозговой: «Мы все с нетерпением ждем чемпионата мира»

Полузащитник национальной сборной Узбекистана Акмаль Мозговой поделился мнением о предтурнирной атмосфере, процессе подготовки, психологическом состоянии игроков и поддержке болельщиков перед чемпионатом мира.

В беседе с пресс-службой Ассоциации футбола Узбекистана Мозговой отметил высокий боевой дух в сборной. По его словам, футболисты, как и болельщики, с большим волнением ожидают начала турнира.

«Настроение в команде отличное. Все в ожидании. Мы, как и болельщики, ждем старта турнира. Мы впервые в истории смогли выйти в финальную часть чемпионата мира. Это замечательное событие. Оно важно для всех», — сказал Мозговой.

Действительно, для национальной сборной Узбекистана этот турнир — не просто рядовое соревнование. Это первая большая страница, открывающаяся в истории футбола страны. Мечта, которой ждали долгие годы, сбылась, и теперь «белые волки» имеют возможность проявить себя на самой престижной мировой футбольной арене.

Мозговой также отметил, что сборы в США проходят успешно. По его мнению, товарищеские матчи против сильных соперников стали для команды большим физическим и психологическим опытом.

«Сборы в США проходят хорошо. Были организованы товарищеские игры против больших команд. Эти матчи станут огромным опытом как в физическом, так и в психологическом плане. Выходя на поле, мы будем действовать согласно установкам тренеров», — сказал полузащитник.

Такая подготовка перед чемпионатом мира очень важна. Ведь на мундиале соперники сильны, темп игры высок, и каждая ошибка дорого обходится. Контрольные матчи против таких команд, как Канада и Нидерланды, позволили футболистам почувствовать международный ритм, принимать решения под давлением и укрепить тактическую дисциплину.

Акмаль Мозговой также подчеркнул, что его эмоции трудно выразить словами. Он рассказал, что с детства наблюдал по телевизору за великими футболистами, игравшими на чемпионатах мира, а теперь у него появилась возможность выйти против них на поле.

«Слов не хватает, чтобы описать чувства. С юности мы смотрели на больших футболистов по телевизору. Даст Бог, теперь мы сыграем против них», — сказал он.

Эти слова показывают, насколько важно значение мундиаля для каждого узбекского футболиста. Выйти на арену, о которой мечтал в детстве, играть против сильнейших игроков мира и выступать от имени всей страны — это огромная ответственность и большая гордость.

Мозговой особо отметил, что поддержка болельщиков придает команде дополнительные силы. По его словам, сборная чувствует любовь и доверие фанатов как в США, так и в Узбекистане.

«Нас поддерживают многие как в США, так и в Узбекистане. Думаю, это будет дополнительной помощью», — сказал футболист.

На крупных турнирах доверие болельщиков является очень важным фактором для игроков. Особенно для команды, которая впервые участвует в чемпионате мира, каждая молитва, каждая поддержка и каждое теплое слово придают психологическую силу. Хотя на поле действуют одиннадцать футболистов, за их спинами стоит доверие всего народа.

Полузащитник также рассказал о своих личных целях. Он подчеркнул, что хочет играть как можно больше, исходя из возможностей, и проявить себя. Однако на первом месте должна стоять не личная статистика, а командный успех.

«Моя цель — играть как можно больше, исходя из возможностей, и проявить себя. Командный результат на первом месте. Чтобы команда показала положительный результат, вышла из группы и выступила максимально успешно», — сказал Мозговой.

Такой подход свидетельствует о здоровой атмосфере внутри сборной. На чемпионате мира важна индивидуальная техника, но командная сплоченность, дисциплина и общая цель — еще важнее. Узбекистан сыграет в групповом этапе против сильных соперников, и действия каждого футболиста в интересах команды будут иметь решающее значение.

В завершение беседы Мозговой выразил благодарность болельщикам и попросил их поддерживать команду до конца. Он подчеркнул, что национальная сборная чувствует это доверие.

«Всем большое спасибо. Просим поддерживать нас до конца. Мы это чувствуем», — сказал он.

Исторический мундиаль для национальной сборной Узбекистана на пороге. Футболисты готовы, болельщики в ожидании, а вся страна объединилась вокруг одной мечты. Теперь все внимание приковано к полю.

Слова Акмаля Мозгового показывают, что в команде есть уверенность, волнение и большая ответственность. Для «белых волков» на этом турнире будет важна каждая минута. А болельщики ждут от команды только одного: бороться до конца, играть от сердца и достойно защищать честь Узбекистана.

Акмаль МозговойУзбекистанЧемпионат мираСШАНидерланды
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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