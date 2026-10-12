«Я женился по настоянию матери» — Сардор Мамадалиев (видео)

Певец Сардор Мамадалиев в интервью проекту «IntervyuTV» рассказал о том, что женился поздно и потратил два-три года на поиски подходящей спутницы жизни. По словам артиста, он создал семью в 30 лет по настоянию матери.

В ходе беседы ведущий поинтересовался у исполнителя, как принималось решение о женитьбе и легко ли проходил этот процесс. Он также отметил, что для многих деятелей искусства создание семьи дается непросто.

«Если бы дело было за мной, я бы до сих пор не женился. Моя покойная мама часто об этом говорила. Наверное, сердце чувствовало, и мама постоянно повторяла: „женись, пока я жива, женись“. Я женился в 30 лет по ее настоянию», — рассказал певец.

Когда ведущий уточнил, что он создал семью именно в 30 лет, Сардор Мамадалиев подчеркнул, что в этом возрасте у человека меняется мировоззрение.

«В 30 лет человек все-таки начинает мыслить иначе. Уже не так много думаешь о семье и детях. Поэтому хорошо, что мама меня заставила», — отметил он.

Ведущий же заметил, что с возрастом человек может привыкнуть к одинокой жизни, а возможности выбора спутницы жизни — возрасти.

Певец не стал скрывать, что потратил немало времени на поиски подходящей половины. По его словам, этот процесс начался с 27 лет и продолжался два-три года.

«Я тоже долго выбирал. На это ушло два-три года жизни. Всё началось с 27 лет. Покойная мама чуть ли не каждый день спрашивала: „Когда ты женишься? Когда ты женишься?“. Думаю, 30 лет — это хороший возраст. А после 30 уже было бы поздно», — поделился мнением Сардор Мамадалиев.