Юлдуз Усманова дала неожиданный ответ на вопрос о своей татуировке (видео)

·98·Культура
Юлдуз Усманова дала неожиданный ответ на вопрос о своей татуировке (видео)

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова рассказала о татуировке на своем теле и призналась, что сейчас жалеет об этом решении. Артистка отметила, что это не наклейка, а настоящая татуировка.

Во время интервью ее спросили, является ли изображение на теле татуировкой или временной наклейкой. В ответ певица сообщила, что сделала татуировку, когда жила в Нидерландах (Голландии).

По ее словам, до сих пор ей не удалось вывести татуировку. Другого эффективного способа, кроме лазерного удаления, она также не нашла.

«В молодости я была сама себе хозяйкой и приняла такое решение. До сих пор не могу свести. Это очень плохая вещь. Мой совет тем, кто хочет сделать татуировку — не беритесь за это, не повторяйте моей ошибки», — подчеркнула певица.

Таким образом, Юлдуз Усманова отметила, что решение, принятое в молодости поспешно, может доставлять неудобства даже спустя годы, и дала совет желающим сделать татуировку, основываясь на собственном опыте.

Юлдуз УсмановаТатуировкаНародная артистка Узбекистана
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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