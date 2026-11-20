Предприниматель Батыр Рахимов и дизайнер Диёра Усманова воспитывают четверых детей. В семье один сын и три дочери. У каждого из них своя уникальная жизненная история.

Единственный сын в семье — Икромжон, родился в 2017 году. Он любимец трех сестер, увлекается спортом и иностранными языками.

Марьям родилась в браке Диёры Усмановой с ее первым покойным супругом Бабуром Усмановым. Она родилась в 2012 году. Платья, сшитые для девочки, впоследствии вдохновили Диёру на создание бренда детской одежды Bibiona Couture.

Диёра Усманова также удочерила двух девочек из детского дома. Айша, которая присоединилась к семье в декабре 2021 года, раньше носила имя Алина. На тот момент ей было пять лет. Диёра назвала это решение одним из главных чудес в своей жизни.

В сентябре 2022 года в семью вошла еще одна девочка по имени Асия. Ею стала Варвара, которую удочерили в 16 лет; она жила в том же детском доме, что и Айша. Новое имя для Асии выбрал ее брат Икромжон.

Таким образом, в семье Батыра Рахимова и Диёры Усмановой растут четверо детей — Марьям, Айша, Асия и Икромжон.