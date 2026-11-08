Амирхон Умаров, несмотря на недавнюю свадьбу, возвращается в эфир и к новым проектам (видео)

Телеведущий Амирхон Умаров после радостных дней, связанных со свадьбой, приступил к своей привычной профессиональной деятельности. На своей странице в социальных сетях он опубликовал новое видео, сообщив поклонникам о возвращении к работе.

В своем комментарии ведущий отметил, что свадебные торжества, незабываемые моменты и радостные дни остались позади. Теперь же, по его словам, перед ним стоят новые задачи, проекты и планы, которые необходимо реализовать.

Амирхон Умаров особо подчеркнул, что за его возвращением к рабочему процессу стоит большая команда и ответственность. По его словам, его ждут эфиры, новые проекты и люди, с которыми он работает вместе.

«Жизнь прекрасна, но ответственность всегда стучится в дверь вовремя», — написал телеведущий, добавив, что готов снова приступить к делам. Он также отметил, что впереди его ждут большие планы и новые достижения.