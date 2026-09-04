Известной певице Лоле Юлдашевой сегодня исполняется 41 год

Сегодня, 4 сентября, одна из ярких представительниц узбекской эстрады Лола Юлдашева встретила свое 41-летие.

Родившаяся 4 сентября 1985 года в Ташкенте, артистка с юных лет увлеклась музыкой и начала творческую деятельность под псевдонимом Майя. В 2004 году она получила широкую известность благодаря песне «Muhabbatim» («Моя любовь») и сформировала свой собственный стиль на эстрадной сцене.

В последующие годы такие песни певицы, как «Senga», «Kel», «Sog‘indim», стали популярны среди поклонников. Помимо музыки, Лола Юлдашева попробовала себя и в сфере кино. Она исполнила различные роли в фильмах «Sevinch», «Farhod va Shirin» и «Kelgindi kuyov».

В выборе творческого пути артистки немалую роль сыграл ее отец Равшан Юлдашев. Будучи основателем лейбла «Tarona Records», он внес весомый вклад в развитие узбекского шоу-бизнеса.

В настоящее время в связи с днем рождения Лолы Юлдашевой поклонники направляют певице свои наилучшие пожелания в социальных сетях.