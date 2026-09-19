Певица Азода поделилась тронувшей сердца радостной новостью: «Я просто плакала. Плакала от благодарности» (видео)

·95·Культура
Певица Азода поделилась тронувшей сердца радостной новостью: «Я просто плакала. Плакала от благодарности» (видео)

Певица Азода сообщила, что прошла через тяжелые испытания. Артистка обратилась к поклонникам через видео в социальных сетях и заявила, что после лечения, связанного с онкологическим заболеванием, у нее появилась надежда.

«70 дней назад я столкнулась с одним из самых тяжелых испытаний в своей жизни»

Азода написала в своем сообщении, что 70 дней назад в ее жизни начался трудный период. По ее словам, в этот период, сопровождавшийся операцией, страхом и различными тревогами, ее главной опорой были семья и близкие.

«Моя мама, моя семья, мой муж были рядом. Благодаря вашим молитвам, помощи врачей и силам, которые оставались во мне, я прошла этот путь», — написала певица. Исполнительница также искренне выразила свои чувства, когда услышала новости об итогах лечения. Она рассказала, что встретила этот момент со слезами благодарности на глазах.

Азода подчеркнула, что это испытание помогло ей осознать ценность жизни и здоровья, а также то, насколько важны молитвы близких.

«Сегодня в моем сердце снова живет надежда»

Азода выразила благодарность всем людям, которые поддерживали ее, молились за нее и справлялись о ее здоровье.

Она написала, что делится этой новостью не просто как радостным известием, а потому, что учится снова жить с надеждой и ценить каждый день.

«70 дней испытаний… И сегодня в моем сердце снова надежда. Алхамдулиллах, за каждое мое состояние».

Певица Азодаонкологическое заболевание70-дневное испытаниесоциальные сети
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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