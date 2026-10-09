Как изменились легендарные звезды Болливуда спустя годы?

Прошло уже более четверти века с момента выхода на экраны в 1998 году легендарного фильма «В жизни бывает и такое» (Kuch Kuch Hota Hai), который завоевал сердца зрителей по всему миру, включая узбекских киноманов. Каждый герой этого фильма, их поступки и музыка уже давно стали сладкими воспоминаниями детства для нескольких поколений.

В социальных сетях распространяются ностальгические кадры, сравнивающие внешность актеров этого культового фильма в годы съемок и в настоящее время, что приводит в изумление миллионы поклонников. Хотя время изменило их внешность, созданные ими образы до сих пор живут в памяти миллионов.

Дети выросли: Маленькая Анджали и звездный мальчик

Маленькие герои, завоевавшие любовь зрителей своей искренностью и наивностью, сегодня выросли до неузнаваемости:

Сана Саид (маленькая Анджали): Сана Саид, мастерски исполнившая роль дочурки главных героев Рахула и Тины, сегодня отпраздновала свое 38-летие . Она продолжает карьеру в качестве красивой, современной актрисы и модели;

Парзан Дастур (молчаливый мальчик, считающий звезды): Парзан Дастур, создавший образ милого мальчика-сикха, который ночами в лагере смотрел в небо и считал звезды, заставляя всех плакать словами «Не уходи...», сейчас находится в возрасте 39 лет и превратился в солидного мужчины.

Любимые преподаватели и яркие комедийные образы

Актеры старшего поколения, подарившие фильму веселые и трогательные моменты, также достигли почетного возраста:

Химани Шивпури (тетя Рифет): Известная актриса, сыгравшая добрую и заботливую надзирательницу женского общежития, сегодня в возрасте 64 лет продолжает сниматься в различных фильмах и телепроектах;

Анупам Кхер (директор Малхотра): Народный артист Индии Анупам Кхер, воплотивший образ одного из самых веселых и запоминающихся героев фильма — директора школы господина Малхотры, сейчас празднует 71-летие ;

Джонни Левер (полковник Алмейда): Король комедии Джонни Левер, блестяще сыгравший роль жизнерадостного полковника и начальника летнего лагеря, разменял 69-й год ;

Фарида Джалал (мать Рахула): Умелая актриса Фарида Джалал, ставшая олицетворением самой доброй матери и бабушки индийского кино, в настоящее время в свои 77 лет считается живой легендой Болливуда.

Главные звезды: Сколько лет волшебной троице сегодня?

Главные герои, создавшие любовный треугольник фильма, и сегодня остаются самыми влиятельными и топовыми звездами Болливуда:

Рани Мукерджи (Тина): Известная актриса, покорившая сердца миллионов образом изящной и очаровательной Тины, сегодня в свои 48 лет сохраняет свое неповторимое обаяние;

Каджол (старшая Анджали): Каджол, сыгравшая главную героиню, которая сначала была озорной как мальчишка, а затем превратилась в прекрасную женщину в элегантном сари, сейчас имеет возраст 52 года и не снижает своей активности в мире кино;

Шахрукх Кхан (Рахул): Непревзойденный король Болливуда Шахрукх Кхан, исполнивший роль Рахула — символа любви, сегодня празднует 61 год! Он по-прежнему бьет рекорды в мировом кинематографе, блистая с присущим молодежи энтузиазмом и экстравагантным стилем.

Шло время, росли и экранные герои, и выросшие на их фильмах зрители, но чистые чувства, подаренные фильмом «В жизни бывает и такое», остаются столь же дорогими и чтимыми в сердцах кинолюбителей.