Японка, играющая на скрипке с помощью протеза руки, обновила рекорд Гиннесса

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Японка, играющая на скрипке с помощью протеза руки, обновила рекорд Гиннесса
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  • 42-летняя японка Манами Ито была включена в Книгу рекордов Гиннесса 2027 года как первый в мире музыкант, играющий на скрипке с помощью протеза руки.
  • Женщина потеряла правую руку в результате автокатастрофы в 2004 году.
  • Она восстановила свои музыкальные навыки благодаря многолетним тренировкам и специальным устройствам.

42-летняя японка Манами Ито, лишившаяся правой руки в результате тяжелой автокатастрофы, не отказалась от своего любимого занятия. Благодаря многолетним тренировкам и специальному протезу она вернулась на сцену и вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2027 года как первый в мире музыкант, играющий на скрипке с помощью протеза руки.

Манами была удостоена этого признания после своего выступления на медицинской конференции, состоявшейся 5 августа 2012 года в японском городе Кобе.

Она увлекалась игрой на скрипке с детства и много лет занималась этим искусством. Однако автокатастрофа, произошедшая в 2004 году, полностью изменила ее жизнь. Женщина потеряла правую руку и на некоторое время была вынуждена оставить свое хобби. Несмотря на это, при поддержке семьи и с помощью специально изготовленного протеза она решила вернуться к музыке.

Чтобы вернуться на сцену и восстановить прежнее мастерство, Манами потребовались годы тренировок. Поскольку она не могла прижимать смычок к струнам как обычно, она начала использовать более тяжелый виолончельный смычок. Кроме того, она прикрепляет к смычку дополнительный груз, чтобы увеличить его вес.

Женщина с бионическим протезом руки играет на скрипке.

Музыкант объясняет, что одним лишь протезом невозможно извлечь из скрипки нужный звук. Поэтому она использует движения всего тела, чтобы менять угол наклона струн и контролировать громкость звука.

«Трос, проходящий от моего левого плеча к спине, натягивается за счет движения правой лопатки. А движение суставов протеза приводит в действие смычок, закрепленный на его конце», — объяснила Манами свою необычную технику исполнения.

Одно из ее самых заметных выступлений состоялось в августе 2021 года. Манами Ито привлекла внимание зрителей, сыграв на скрипке на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио.

Сегодня японский музыкант служит примером для многих благодаря своему необычному стилю исполнения и стойкости. Ее история показывает, что решимость человека и любовь к своему делу помогают преодолеть даже самые сложные препятствия.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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