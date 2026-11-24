Сообщается, что для установления рекорда Дэвид Гарибальди выбрал специальную открытую площадку на побережье Нью-Йорка. Оттуда хорошо виден один из главных символов США — Статуя Свободы. Художнику удалось запечатлеть изображение знаменитого сооружения на бумаге за столь короткое время.

Американский художник Дэвид Гарибальди попал в Книгу рекордов Гиннесса, нарисовав картину с изображением Статуи Свободы всего за 43,5 секунды. Этот необычный результат продемонстрировал скорость и мастерство художника. Об этом сообщает издание «Правиламаг».

Видеозапись процесса его работы распространилась в социальных сетях и вызвала большой интерес у пользователей. Зрители выразили восхищение тем, как художнику удалось создать сложный образ за столь короткий промежуток времени.

Дэвид Гарибальди отметил, что этим рекордом он хотел не только продемонстрировать свое мастерство, но и вдохновить других на новые свершения.

«Я хотел показать и себе, и другим: “Смотрите, оказывается, это возможно”. Хотелось бы, чтобы, увидев мою работу, кто-то — будь то молодой или пожилой человек — сказал: “Дай-ка и я попробую”. Самое лучшее в этом то, что даже если вы не сможете побить рекорд, в процессе постоянных попыток вы станете настоящим мастером своего дела», — сказал художник.