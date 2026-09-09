Звезда Болливуда Шахрух Хан может приехать в Узбекистан: озвучены предложения

Ведутся переговоры о визите знаменитой звезды Болливуда Шахрух Хана в Узбекистан. Королю индийского кино предложили не только встретиться с фанатами в нашей стране, но и провести мастер-классы для молодых кинематографистов, а также организовать большой концерт на открытой площадке.

Об этом сообщил министр культуры Озодбек Назарбеков в резиденции Куксарой в рамках церемонии подписания двусторонних документов по случаю визита премьер-министра Индии.

Начались переговоры с Шахрух Ханом

По словам Озодбека Назарбекова, узбекская сторона ведет переговоры с Шахрух Ханом и известным продюсером Караном Джохаром.

В рамках переговоров был выдвинут ряд предложений по организации визита звезды индийского кино в Узбекистан.

В частности, Шахрух Хану предложено:

встретиться с молодыми узбекскими кинематографистами;

провести для них мастер-классы;

поделиться опытом в сфере кино;

организовать концертную программу для поклонников на большой площадке.

«Ждут от семи до семидесяти лет»

Министр культуры особо остановился не только на популярности Шахрух Хана в сфере кино, но и на его личных качествах.

Как отметил Назарбеков, Шахрух Хан сегодня является одним из самых популярных и авторитетных актеров в мире. Он также активно участвует в благотворительной деятельности.

«Наш народ очень любит Шахрух Хана. Его ждут от семи до семидесяти лет», — сказал министр.

Это мнение показывает, насколько широка база поклонников индийского актера в Узбекистане.

Почему визит Шахрух Хана важен?

Приезд Шахрух Хана в Узбекистан может иметь гораздо более широкое значение, чем визит обычной звезды.

Во-первых, это послужит дальнейшему укреплению культурных связей между двумя странами.

Во-вторых, непосредственное общение молодых узбекских кинематографистов с одним из самых известных актеров мира станет для них большой школой опыта.

В-третьих, масштабное мероприятие с участием Шахрух Хана может в очередной раз продемонстрировать интерес к индийскому кино в Узбекистане.

Ведутся переговоры и с Караном Джохаром

Помимо Шахрух Хана, продолжаются переговоры с известным продюсером Болливуда Караном Джохаром.

Это свидетельствует о том, что сотрудничество между Узбекистаном и Индией не ограничится лишь визитом актера, а также может создать возможности для новых проектов в сфере кино.

В особенности исторические города Узбекистана, архитектурные памятники и национальная культура могут стать интересной локацией для индийской киноиндустрии.

Когда точная дата визита?

На данный момент точная дата визита Шахрух Хана в Узбекистан официально не объявлена.

Поэтому к сообщениям о том, что «Шахрух Хан приедет в Ташкент в такой-то день», следует относиться осторожно.

Главное, что известно на данный момент — узбекская сторона ведет переговоры со звездой индийского кино, и были озвучены предложения о его встрече в нашей стране с большой программой.

Главный вопрос — что будет делать Шахрух Хан в Узбекистане?

Если договоренность о визите будет достигнута, программа пребывания Шахрух Хана в Узбекистане может охватить несколько направлений.

Встреча с молодыми кинематографистами и мастер-классы могут стать одним из важнейших профессиональных мероприятий. А большой концерт для поклонников, вероятнее всего, превратится в самую обсуждаемую часть визита.

Пока же главный вопрос, интересующий фанатов, остается открытым: Когда король Болливуда приедет в Узбекистан?

Точный ответ на этот вопрос станет известен после достижения окончательной договоренности о визите Шахрух Хана и объявления официальной даты.