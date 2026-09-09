Звезда Болливуда Шахрух Хан может приехать в Узбекистан: озвучены предложения
Ведутся переговоры о визите знаменитой звезды Болливуда Шахрух Хана в Узбекистан. Королю индийского кино предложили не только встретиться с фанатами в нашей стране, но и провести мастер-классы для молодых кинематографистов, а также организовать большой концерт на открытой площадке.
Об этом сообщил министр культуры Озодбек Назарбеков в резиденции Куксарой в рамках церемонии подписания двусторонних документов по случаю визита премьер-министра Индии.
Начались переговоры с Шахрух Ханом
По словам Озодбека Назарбекова, узбекская сторона ведет переговоры с Шахрух Ханом и известным продюсером Караном Джохаром.
В рамках переговоров был выдвинут ряд предложений по организации визита звезды индийского кино в Узбекистан.
В частности, Шахрух Хану предложено:
встретиться с молодыми узбекскими кинематографистами;
провести для них мастер-классы;
поделиться опытом в сфере кино;
организовать концертную программу для поклонников на большой площадке.
«Ждут от семи до семидесяти лет»
Министр культуры особо остановился не только на популярности Шахрух Хана в сфере кино, но и на его личных качествах.
Как отметил Назарбеков, Шахрух Хан сегодня является одним из самых популярных и авторитетных актеров в мире. Он также активно участвует в благотворительной деятельности.
«Наш народ очень любит Шахрух Хана. Его ждут от семи до семидесяти лет», — сказал министр.
Это мнение показывает, насколько широка база поклонников индийского актера в Узбекистане.
Почему визит Шахрух Хана важен?
Приезд Шахрух Хана в Узбекистан может иметь гораздо более широкое значение, чем визит обычной звезды.
Во-первых, это послужит дальнейшему укреплению культурных связей между двумя странами.
Во-вторых, непосредственное общение молодых узбекских кинематографистов с одним из самых известных актеров мира станет для них большой школой опыта.
В-третьих, масштабное мероприятие с участием Шахрух Хана может в очередной раз продемонстрировать интерес к индийскому кино в Узбекистане.
Ведутся переговоры и с Караном Джохаром
Помимо Шахрух Хана, продолжаются переговоры с известным продюсером Болливуда Караном Джохаром.
Это свидетельствует о том, что сотрудничество между Узбекистаном и Индией не ограничится лишь визитом актера, а также может создать возможности для новых проектов в сфере кино.
В особенности исторические города Узбекистана, архитектурные памятники и национальная культура могут стать интересной локацией для индийской киноиндустрии.
Когда точная дата визита?
На данный момент точная дата визита Шахрух Хана в Узбекистан официально не объявлена.
Поэтому к сообщениям о том, что «Шахрух Хан приедет в Ташкент в такой-то день», следует относиться осторожно.
Главное, что известно на данный момент — узбекская сторона ведет переговоры со звездой индийского кино, и были озвучены предложения о его встрече в нашей стране с большой программой.
Главный вопрос — что будет делать Шахрух Хан в Узбекистане?
Если договоренность о визите будет достигнута, программа пребывания Шахрух Хана в Узбекистане может охватить несколько направлений.
Встреча с молодыми кинематографистами и мастер-классы могут стать одним из важнейших профессиональных мероприятий. А большой концерт для поклонников, вероятнее всего, превратится в самую обсуждаемую часть визита.
Пока же главный вопрос, интересующий фанатов, остается открытым: Когда король Болливуда приедет в Узбекистан?
Точный ответ на этот вопрос станет известен после достижения окончательной договоренности о визите Шахрух Хана и объявления официальной даты.
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