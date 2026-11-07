503,17 км/ч: BYD впервые в истории покорил «магический рубеж» и установил мировой рекорд

Китайский концерн BYD открыл новую страницу в истории автомобилестроения. Гиперкар Yangwang U9 Xtreme, принадлежащий флагманскому бренду компании, во время официальных испытаний в Абу-Даби развил скорость 503,17 км/ч, став первым в мире серийным автомобилем, преодолевшим легендарный барьер в 500 км/ч.

Международная автомобильная федерация (FIA) официально подтвердила этот результат, и данный показатель был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как абсолютный мировой рекорд скорости для серийных автомобилей и серийных электрокаров при движении в одном направлении.

Трасса, время и легенда за рулем: Детали рекорда

Процесс исторических испытаний был организован с соблюдением высочайших стандартов безопасности и международных требований:

Место рекорда: Испытания прошли 1 ноября 2026 года на специально перекрытом 10-километровом прямом участке международной автомагистрали Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11) в эмирате Абу-Даби, ОАЭ;

Опытный пилот за рулем: Экстремальным гиперкаром на этой рекордной скорости мастерски управлял известный немецкий гонщик Марк Бассенг.

3000 лошадиных сил и инженерное чудо

Yangwang U9 Xtreme — это не просто скоростная машина, а вершина инженерной мысли в области электромобилей:

Четыре независимых электромотора: Автомобиль оснащен 4 независимыми высокопроизводительными двигателями, суммарная мощность которых превышает 3000 лошадиных сил (2978 л.с.) ;

1200-вольтовая архитектура: Установлена передовая 1200-вольтовая платформа, обеспечивающая мгновенную передачу электроэнергии с максимальной эффективностью;

Экстремальные шины: В сотрудничестве с компанией Giti были разработаны специальные высокопрочные шины, способные выдерживать колоссальное давление и температуру при скорости свыше 500 км/ч;

Элитарность и ограниченная серия: Несмотря на то, что модель официально имеет статус серийного производства, она будет выпущена ограниченным тиражом всего в 30 экземпляров по всему миру.

Новая эра в автопроме: Вызов эпохе Bugatti и Koenigsegg

Этот успех коренным образом изменил баланс сил на мировом рынке суперкаров. В гонке скоростей, где долгие годы доминировали традиционные бренды с двигателями внутреннего сгорания, такие как Bugatti и Koenigsegg, китайская промышленность и концерн BYD продемонстрировали всему миру безоговорочное превосходство электротехнологий.